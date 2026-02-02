鍾麗緹大女挑戰極寒冰浴 穿細碼比堅尼一個動作誇張上圍變形 直迫走光邊緣超牙煙

現年28歲的性感女神鍾麗緹大女張敏鈞（Yasmine），完美遺傳了母親的優良基因，擁有令人稱羨的火辣身材。一直對娛樂圈深感興趣的她，雖然事業發展未能跟母親相提並論，但在社交媒體上的人氣卻非常高企。近日，她與外籍男友Julian在國外享受人生時，再次於IG大派福利，分享了一組挑戰極限的性感照片，引發網民熱議。

鍾麗緹大女比堅尼瀕臨走光

張敏鈞發文表示，新的一年開始，她就做了瘋狂的事，就是挑戰在冰天雪地之下浸冰浴。從其中一張照片可見，身處野外的她，身上僅披著一件厚重的黑色大褸，但內裡卻暗藏乾坤。她穿上了一套極度火辣的紅色細碼比堅尼，豐滿的上圍幾乎要將比堅尼撐開，視覺效果「迫爆」。更令人咋舌的是，其比堅尼小褲設計採用「極高釵」剪裁，讓她性感尺度大開，遊走在走光邊緣，畫面極其惹火。

鍾麗緹大女挑戰冰浴

而在另一張她浸在冰水中的照片，更是將性感指數推向頂點。儘管身處刺骨的冰水之中，張敏鈞依然努力做好表情管理，對著鏡頭露出甜美笑容。然而，身體的自然反應卻出賣了她，只見她雙手不由自主地緊抱身體取暖，這個將雙臂緊貼胸前的動作，無意中令她本已超有看頭的傲人身材更顯「偉大」，視覺效果加倍震撼，實在吸睛，完美演繹了何謂「美麗凍人」。

鍾麗緹大女曾奪選美亞軍

張敏鈞精通英語、普通話及法語，在卑詩大學電影系畢業。喜歡唱歌、跳舞、演戲的張敏鈞，多年前已有意入娛樂圈，她曾參加《溫哥華華裔小姐競選2021》，並奪得亞軍，不過她卻未有借媽媽鍾麗緹的名氣，低調在加拿大生活及發展。

