鍾麗緹28歲大女穿火辣比堅尼 疑着細一個碼「包唔住」好身材 男友視角照流出超惹火

55歲90年代性感女神鍾麗緹（Christy）經歷三段婚姻，2016年與張倫碩結婚後，男方視三位繼女如己出，組成五口之家。鍾麗緹大女張敏鈞（Yasmine）已經28歲，遺傳母親好身材的她，對娛樂圈深感興趣，有意入行發展。張敏鈞今日（13日）在社交網派福利，大晒水著靚相，為寒冷的冬天，送上火辣辣的溫暖。

張敏鈞與男友拍拖外遊

張敏鈞今日在IG上載在開曼群島的水著靚相，穿上火紅色兩截泳衣的她，難掩豐滿身材。未知張敏鈞是否繼續揀細一個碼泳衣，見到其好身材未能成功被泳衣包實，南半球盡現眼前，性感誘人。張敏鈞的男友也有同行，二人與友人坐遊艇出海，非常寫意。

張敏鈞精通英語、普通話及法語，在卑詩大學電影系畢業。由於喜歡唱歌、跳舞、演戲，張敏鈞多年前已有意入娛樂圈，卻未有借媽媽鍾麗緹的名氣，低調在加拿大生活及發展的她，曾參加《溫哥華華裔小姐競選2021》，並奪得亞軍。

鍾麗緹三個女遺傳優良基因

而張敏鈞的兩位同母異父妹妹張思捷（Jaden）及張凱琳（Cayla），同樣外貌標緻，而且與家姐一樣，盡得媽媽優良基因，身材出眾。張思捷與張凱琳只有幾歲時，曾做小模特兒行天橋，可見三位女兒成長，深受鍾麗緹的影響。

