鍾麗緹女兒三姊妹泳裝大解放 16歲細女靠一部位KO家姐 曾天生弱視花2年時間治療

影視圈
更新時間：22:00 2026-02-24 HKT
發佈時間：22:00 2026-02-24 HKT

現年55歲的鍾麗緹，是90年代的性感女神，最為人熟悉的電影作品，包括跟劉德華合作的《至尊三十六計之偷天換日》及周星馳的《破壞之王》，至今仍是觀眾的集體回憶。鍾麗緹有過三段婚姻，與首任丈夫誕下長女張敏鈞（Yasmine），與第二任丈夫誕下二女張思捷（Jaden）及三女張凱琳（Cayla），三名女兒均遺傳了媽媽的美女基因，近日她們一家人去海灘暢泳，三位囡囡也是性感泳裝上陣，請男士眼睛吃冰淇淋。

鍾麗緹長女身材最誇張

鍾麗緹近年長駐內地發展，而長女張敏鈞一直在外國生活，不時在ig分享比堅尼靚相，身材比起媽媽更加誇張，不過張敏鈞近日終於遇上勁敵，但這位對手不是外人，而是她的三妹，鍾麗緹的小女兒張凱琳，原來在新春佳節，鍾麗緹大女飛到內地，一家人度歲，而鍾麗緹更偕同丈夫及三名囡囡去海灘曬日光浴，女兒們各有美態，但獲得網民最多讚賞的是現年16歲的細女張凱琳。

相關閱讀：鍾麗緹15歲仙氣細女「一個眼睛看不到」 5歲驗眼結果驚嚇激嬲醫生 2年治療極艱辛

鍾麗緹帶三名囡囡海灘曬日光浴

鍾麗緹長女張敏鈞，當天是比堅尼上陣，外加一襲薄紗，若隱若現，相當吸睛，至於二女張思捷以露肩泳裝加熱褲，充滿健康性感。三妹張凱琳則是橫間的泳裝，外加一件寶藍色背心，而她轉身時更顯露出堅挺的蜜桃臀，馬上有網民留言「中間這個身材也太好了吧」，鍾麗緹細女長得亭亭玉立，絕對可以原地出道，女承母業。

鍾麗緹細女成網上熱話

鍾麗緹三名女兒均遺傳了媽媽的美女基因，但原來小女兒出世時有弱視問題，鍾麗緹曾在直播中透露：「她（張凱琳）是出生的時候有一個眼睛看不到，這個是天生嘛，她的眼睛一個是一千多度啊，相當於看不見。花了兩年時間用遮眼治療，終於從1,000度就掉到500度。」鍾麗緹的幼女眼睛毛病已經大為改善，只等於一個患有近視的女生，讓鍾麗緹終於可以鬆一口氣。

相關閱讀：鍾麗緹28歲大女穿火辣比堅尼 疑着細一個碼「包唔住」好身材 男友視角照流出超惹火

