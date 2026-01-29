鍾麗緹15歲仙氣細女「一個眼睛看不到」 5歲驗眼結果驚嚇激嬲醫生 2年治療極艱辛

90年代性感女神鍾麗緹（Christy）為兩任前夫誕下三女，10年前與張倫碩結婚後，三位女兒早已隨繼父改姓，家庭關係十分和睦。鍾麗緹的細女張凱琳（Cayla）下月便16歲，近日作為媽媽的鍾麗緹開直播時，自揭細女有天生弱視問題，引起關注。

鍾麗緹細女亭亭玉立

鍾麗緹的三個女兒遺傳其優良基因，越大越靚發育更非常好，細女Cayla已長得亭亭玉立，原來出世時有弱視問題。鍾麗緹在直播中透露：「她（Cayla）是出生的時候有一個眼睛看不到，這個是天生嘛。我是帶了姐姐，就是老大去看眼睛，然後呢她（Cayla）是玩。」

鍾麗緹沒想到因為帶女兒去檢查，而揭發細女有眼疾問題：「我跟他（醫生）說能不能查一下我的女兒，那個時候她5歲，他查了，他說你一定要去看醫生的。」鍾麗緹得悉問題嚴重一度嚇親：「她的眼睛一個是一千多度啊，相當於看不見，她有個Lazy eye（弱視），I didn't know！」

鍾麗緹細女用一隻眼睇嘢

鍾麗緹有感女兒當時只有5歲，而自己忽略多時感到自責：「她這麼小，她也不知道，她出生的時候只能看一個眼睛。不過她很棒，你知道嗎？她是花了兩年把那個弱小的眼睛擋住兩年，從1,000度就掉到500度。」鍾麗緹當時花長達兩年時間為細女治療，慶幸問題有所好轉。

