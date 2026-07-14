鍾麗緹17歲二女疑偷藏電子煙 直播阿媽突推門 眼神閃爍面色大變拍胸口：嚇死我了

性感女星鍾麗緹的家庭生活，向來備受網民關注，而近日她的17歲二女兒張思捷（Jaden）因一場直播中的意外插曲，再次將鍾麗緹一家推向輿論風口。張思捷一直以來給予大眾乖巧學霸的印象，她即將入讀波士頓大學。然而在一次與粉絲的直播互動中，鍾麗緹突然現身推開女兒房門，原本正在與觀眾閒聊的張思捷，第一反應是下意識地將手中的物品迅速藏到鏡頭外，眼利的網民指她疑似藏起電子煙，她更怕得直拍胸口，向粉絲直接講「嚇死我了」，故有網民揣測未成年的她，可能有著青少年叛逆的一面。

鍾麗緹一家是非纏身

鍾麗緹二女的偷藏電子煙疑雲外，讓人們聯想到不久前鍾麗緹家庭所面臨的另一場公關危機。當時鍾麗緹的幼女張凱琳（考拉）在社交平台上發布了一張有女孩坐在馬桶上的照片，引發網民猜測相中人正是其姊張思捷。事件迅速發酵，大批網民批評考拉缺乏邊界感，更將矛頭指向鍾麗緹，指責她「不懂教女」。為了平息風波，鍾麗緹當時立即發表聲明，澄清照片中的女孩並非女兒，而是一位同學，並為此向該同學及其家人致歉。

相關閱讀：鍾麗緹唔識教女仲講大話？ 細女認拍到家姐如廁 母發聲明稱非刻意撒謊：已嚴厲批評考拉

鍾麗緹為保護女兒疑說謊

然而事情並未就此落幕，不久後有網民爆出新的聊天記錄作為「證據」，力指鍾麗緹為了保護女兒而選擇了說謊。面對新一輪的誠信危機，鍾麗緹在6月25日再次透過社交平台發布長文，坦誠地向公眾致歉。她解釋自己當時的回應，「初衷只是想最大程度保護未成年孩子免受過度網絡傷害」，並強調自己「絕無欺瞞大眾」的意圖。同時她透露事後已對考拉進行了嚴厲的批評和關於邊界感的教育。

鍾麗緹忙於幫老公慶生

鍾麗緹二女面對新一輪公關災難，但今次鍾麗緹未有再為女兒護航，她正忙於為老公張倫碩慶祝44歲生日，她發布了兩人親密的合照，照片中張倫碩戴着生日皇冠，面前擺放著精緻的古羅馬建築風格蛋糕，而鍾麗緹則從後方溫柔地環抱著他，夫妻間的甜蜜氛圍滿溢。她在配文中深情地寫道：「祝我最親愛的老公生日快樂。未來的每一個生日，我都想陪你一起過。」這番幸福景象，與女兒們所引發的輿論風波形成鮮明對比。其實張思捷即將在今年7月底迎來她的18歲生日，正式步入成年，而且張思捷入讀大學後，作為媽媽的鍾麗緹亦只能選擇放手，讓女兒自己去判斷是非對錯。

相關閱讀：鍾麗緹爆喊賀18歲二女畢業 繼父張倫碩一親暱舉動被轟欠「邊界感」？