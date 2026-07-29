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獨家丨張柏芝明晚現身紅館 擔任內地歌手李昊演唱會嘉賓 前老爺謝賢離世後首度公開演出

影視圈
更新時間：15:26 2026-07-29 HKT
發佈時間：15:26 2026-07-29 HKT

現年29歲的內地歌手李昊首度進軍紅館，於今晚（29日）及明晚（30日）一連兩天舉辦《李昊「數到一」香港演唱會2026》。自前老爺謝賢（四哥）早前離世後，外界高度關注張柏芝的動向，而她除了日前被網民捕獲以全黑素服低調現身北京機場外，一直未有公開露面。不過，《星島頭條》收到獨家消息，張柏芝明晚將正式復工並空降紅館，為李昊的處男演唱會尾場擔任壓軸嘉賓，為樂迷帶來極大驚喜。

張柏芝三星期前秘密練歌準備做嘉賓

張柏芝上次踏紅館已是2025年8月時，擔任林家謙演唱會嘉賓。於千禧年代推出過不少K歌的張柏芝，今年5月更宣佈加盟華納音樂中國（Warner Music China），強勢回歸樂壇，令不少歌迷期待。據《星島頭條》獨家消息，張柏芝近日為歌手身份預熱，早已答應為李昊的演唱會站台，並於三星期前便秘密走進錄音室積極練歌與綵排，對此次紅館演出極為重視。

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張柏芝與前夫謝霆鋒平復心情工作

在謝賢離世後，張柏芝與前夫謝霆鋒皆展現專業態度，謝霆鋒上周已率先於青島復工開騷，實踐父親生前「The show must go on」的專業精神；而張柏芝目前亦已平復心情，決定明晚如期現身力撐樂壇後輩。這不僅是她自前老爺離世後的首度公開演出，更是她睽違多時再度登上香港紅館舞台。

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內地歌手李昊從未出碟專攻翻唱歌首踏紅館：

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