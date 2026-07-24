張柏芝看透生死早已立遺囑 不想家人為錢反目 告別式照片兼衣服準備妥當：我隨時可以走

《星島頭條》早前收到獨家消息，一代巨星謝賢（四哥）於本月16日因肺炎與世長辭，享年89歲，其身後事由家人低調處理，並於20日在和合石進行火化，骨灰仍待安置，這位影壇傳奇人物從此告別紅塵。謝賢離世後，網上傳出關於謝賢「病因」和「遺產分配」的虛假資訊，昨日（23日）謝霆鋒發布「嚴正聲明」，強烈譴責捏造事實的行為，促停止造謠並保留追究權利絕不姑息。

張柏芝透露早已完成遺囑公證程序

張柏芝去年曾在《一路繁花2》節目中與劉嘉玲、寧靜等嘉賓談及人生規劃，罕有地透露早已完成遺囑的法律公證程序，影片近日在網上再度瘋傳，在節目上，張柏芝明言：「我自己的照片我都挑好了，我自己的衣服我都挑好了。」甚至連葬禮現場播放的音樂也挑了：「不安排才不吉利，提早規劃才能確保一切符合自己的本意。」

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張柏芝不希望家人因財產問題發生爭執

張栢芝與謝霆鋒婚後育有謝振軒（Lucas） 及謝振南（Quintus）兩子，不過這段婚姻維持了5年便結束。其後張栢芝再於2018年秘密誕下孻仔張禮承 （Marcus） ，成為三子之母的張柏芝依然活躍演藝工作，除了影視作品、綜藝節目及商業代言外，再加上投資有道，曾有傳張柏芝在香港、北京及上海都持有房地產，身家估計約10億元人民幣（約港幣11.6億元）。謝賢離世後，網上傳出關於謝賢「病因」和「遺產分配」的虛假資訊，連帶張柏芝去年在節目中談及自己早已立好遺囑的片段再被瘋傳。雖然曾有不少人對遺囑相當忌諱，不過張柏芝坦言早已請律師為自己寫好遺囑，提前規劃身後事，是不希望未來家人因財產問題發生爭執。

柏芝連告別式照片和衣服都準備妥當

張柏芝當時表示此舉並非悲觀，認為人總有一死：「我不怕死，我隨時也可以走，我不想我離開的時候，看到大家為了錢，有一些不好看的爭執。」除了遺囑之外，張柏芝連告別式要使用的照片、身後要穿的衣服都已經事先準備妥當，希望將一切安排完善，減輕家人的負擔。劉嘉玲亦曾問她會否對孩子有所牽掛，張柏芝豁達地說：「人生只是來過就可以了，我不害怕死亡，我隨時都可以走。在活着的時候我會努力去愛孩子，等自己將來走了，孩子們也要努力去愛他們自己。」不少網民讚張柏芝防患於未然的通透態度太「人間清醒」：「滿滿的人生通透感」、「這份清醒與擔當確實是相當難得。」

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