謝賢離世｜張柏芝於前老爺辭世後首現身  全黑衣悼念神情落寞  IG揭近況爆兒子驚人食量

《星島頭條》早前收到獨家消息，一代巨星「四哥」謝賢於7月16日與世長辭，享年89歲。生前謝賢一直將前新抱張柏芝視如己出，對她疼愛有加；而面對昔日老爺的離世，張柏芝選擇以低調的方式表達哀思。她第將小紅書的頭像換成全黑，並於7月中旬安排正在澳洲留學的大兒子謝振軒（Lucas）緊急返港，陪伴謝家度過艱難時刻。

張柏芝於謝賢離世後首曝光

在沉寂多日、專心處理家事及平復心情後，張柏芝的最新動向終於曝光。7月25日，有網民於北京機場野生捕獲張柏芝，這也是她在謝賢離世後首次公開露面。當日，張柏芝的裝束極低調，她穿著一身全黑休閒服飾，當中包括黑帽、黑框眼鏡、黑口罩、黑衣黑褲，搭配一個大容量的雙肩包，並未有多餘的點綴。從曝光的畫面中可見，雖然張柏芝戴著口罩，但眉宇間仍難掩疲態，眼神略顯黯淡，情緒疑似仍然處於低落的狀態。

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張柏芝強忍悲痛和網民打招呼

雖然心情尚未回復，但當現場有認出她的網民熱情地向她打招呼時，張柏芝依然強打起精神，保持著極高的修養與禮貌，親切地向眾人輕輕揮手致意。這份在低潮中依然顧及他人的風度，讓不少目擊的網民感到不捨又佩服。

張柏芝重新分享日常生活

雖然悲傷，但日子依然要繼續，堅強的張柏芝近日也開始在IG限時動態上重新活躍，分享生活點滴，似乎正努力讓自己步回正軌，回歸日常以撫平內心的傷痕。她接連上載了多段充滿大自然氣息的影片，並寫下「Morning routine（晨間日常）」。畫面中，她照料著翠綠的幼苗，更拍下樹木與晨光交織的寧靜美景。

張柏芝曝光兒子食量驚人

另外張柏芝也回歸「慈母」角色，曬出多張下廚的影片與照片，展現溫馨的居家日常。其中一張食物的照片中，她幽默又帶點驚嘆地寫下：「food when he's awake 長身體 果然不一樣，是我兩天的量。」字裡行間流露出對正值青春發育期兒子驚人食量。

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