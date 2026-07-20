Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

謝賢離世｜張柏芝IG轉黑頭像  連發悲傷限時動態  低調悼前老爺

影視圈
更新時間：21:42 2026-07-20 HKT
發佈時間：21:42 2026-07-20 HKT

今日（20日）《星島頭條》獨家收到消息，香港影壇傳奇「四哥」謝賢證實離世，享年89歲。其子謝霆鋒悲慟發文證實：「非常遺憾向大家宣佈，我的父親謝賢已經離開我們了。」消息一出令演藝圈相當震驚，不少星友紛紛發文悼念。而謝賢生前極度疼愛的前新抱張柏芝，她雖然未發表任何公開聲明，卻被發現以極度低調且哀傷的方式，向這位昔日敬重的前老爺告別。

張柏芝低調悼念謝賢

張柏芝已悄悄將個人IG帳號的頭像更換為全黑圖片，除此之外，她更連續發布了數段限時動態，內容包含了莊嚴的耶穌神像、全黑圖片，以及一段從車內拍攝公路景色的黑白影片。在該段影片中，黑白交錯的窗外景緻配上了極度悲傷的背景音樂，雖然全程未留下隻字片語，但種種跡象皆明顯反映出她正因前老爺的離世而情緒低落，難掩心中悲痛。

相關閱讀：謝賢離世享年89歲 謝霆鋒急返港尊重遺願低調處理後事丨獨家

謝賢極疼錫張柏芝

事實上，謝賢與張柏芝多年來始終維持著相當良好的關係。即使在謝霆鋒與張柏芝宣佈離婚後，謝賢也從未對她口出惡言，反而多次在受訪時公開稱讚張柏芝是「好新抱」，力挺她對兩個孫子，大兒子Lucas（謝振軒）與細仔Quintus（謝振南）照顧得無微不至。謝賢生前甚至曾感性地對外表示「對唔住佢哋三個」，字裡行間滿是對張柏芝母子三人的疼惜與不捨。

謝霆鋒返港為謝賢辦後事

為了專心處理父親的後事，謝霆鋒目前已全面暫停原定的工作行程並趕返香港陪伴家人。家屬方面預計將遵從謝賢生前的遺願，不舉辦鋪張儀式，低調且一切從簡地送別這位叱吒影壇大半生的一代傳奇。

相關閱讀：謝賢離世｜曾為謝霆鋒離婚感觸落淚  極錫張柏芝自覺對不起前新抱  澄清無不滿王菲

最Hit
謝賢離世享年89歲 謝霆鋒急返港尊重遺願低調處理後事丨獨家
01:37
謝賢離世享年89歲 謝霆鋒急返港尊重遺願低調處理後事丨獨家
影視圈
7小時前
謝賢離世丨四哥4月最後露面現身山頂歎咖啡 坐輪椅撐枴杖身形消瘦仍不失巨星風範
01:37
謝賢離世丨四哥4月最後露面現身山頂歎咖啡 坐輪椅撐枴杖身形消瘦仍不失巨星風範
影視圈
7小時前
獨家｜狄波拉雙眼紅腫首度開腔回應謝賢離世  謝婷婷神情哀傷現身
獨家｜狄波拉雙眼紅腫首度開腔回應謝賢離世  謝婷婷神情哀傷現身
影視圈
2小時前
謝賢離世｜謝霆鋒謝婷婷悲發聲明讚父親成就非凡 霆鋒籲不要為四哥哭：記住他完美身影就夠
00:56
謝賢離世｜謝霆鋒謝婷婷悲發聲明讚父親成就非凡 霆鋒籲不要為四哥哭：記住他完美身影就夠
影視圈
6小時前
謝賢離世丨細數一生5段情史 兩度離婚與前妻仍是朋友「爺孫戀」Coco最轟動
01:29
謝賢離世丨細數一生5段情史 兩度離婚與前妻仍是朋友「爺孫戀」Coco最轟動
影視圈
5小時前
謝賢離世丨89歲四哥生前狀況曝光 屢傳健康亮紅燈 醫生教留意「面部9大變化」提早預防中風危機
謝賢離世丨89歲四哥生前狀況曝光 屢傳健康亮紅燈 醫生教留意「面部9大變化」提早預防中風危機
保健養生
6小時前
謝賢離世丨《殺出個黃昏》拍檔林家棟低調發聲 蔡卓妍公開珍貴合照謹記四哥人生智慧
謝賢離世丨《殺出個黃昏》拍檔林家棟低調發聲 蔡卓妍公開珍貴合照謹記四哥人生智慧
影視圈
4小時前
由幼童到基層家庭：馬會構建社區護齒防線
社會資訊
7小時前
開校24年英皇教育九龍灣店結業！全港僅剩3分校 網民慨嘆補習社風光不再 總結4原因致萎縮
開校24年英皇教育九龍灣店結業！全港僅剩3分校 網民慨嘆補習社風光不再 總結4原因致萎縮
生活百科
10小時前
陳庭欣告別奢華九肚山大宅  黃大仙5百呎新居內部曝光  裝修親民實用物件之間零距離
陳庭欣告別奢華九肚山大宅  黃大仙5百呎新居內部曝光  裝修親民實用物件之間零距離
影視圈
9小時前