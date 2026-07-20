謝賢離世｜張柏芝IG轉黑頭像  連發悲傷限時動態  低調悼前老爺

今日（20日）《星島頭條》獨家收到消息，香港影壇傳奇「四哥」謝賢證實離世，享年89歲。其子謝霆鋒悲慟發文證實：「非常遺憾向大家宣佈，我的父親謝賢已經離開我們了。」消息一出令演藝圈相當震驚，不少星友紛紛發文悼念。而謝賢生前極度疼愛的前新抱張柏芝，她雖然未發表任何公開聲明，卻被發現以極度低調且哀傷的方式，向這位昔日敬重的前老爺告別。

張柏芝低調悼念謝賢

張柏芝已悄悄將個人IG帳號的頭像更換為全黑圖片，除此之外，她更連續發布了數段限時動態，內容包含了莊嚴的耶穌神像、全黑圖片，以及一段從車內拍攝公路景色的黑白影片。在該段影片中，黑白交錯的窗外景緻配上了極度悲傷的背景音樂，雖然全程未留下隻字片語，但種種跡象皆明顯反映出她正因前老爺的離世而情緒低落，難掩心中悲痛。

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謝賢極疼錫張柏芝

事實上，謝賢與張柏芝多年來始終維持著相當良好的關係。即使在謝霆鋒與張柏芝宣佈離婚後，謝賢也從未對她口出惡言，反而多次在受訪時公開稱讚張柏芝是「好新抱」，力挺她對兩個孫子，大兒子Lucas（謝振軒）與細仔Quintus（謝振南）照顧得無微不至。謝賢生前甚至曾感性地對外表示「對唔住佢哋三個」，字裡行間滿是對張柏芝母子三人的疼惜與不捨。

謝霆鋒返港為謝賢辦後事

為了專心處理父親的後事，謝霆鋒目前已全面暫停原定的工作行程並趕返香港陪伴家人。家屬方面預計將遵從謝賢生前的遺願，不舉辦鋪張儀式，低調且一切從簡地送別這位叱吒影壇大半生的一代傳奇。

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