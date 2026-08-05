中年好聲音4｜鄭仲豪Rock味爆棚入10強 大馬選手曾戰《造星V》組男團 父因車禍喪命

TVB節目《中年好聲音4》總決賽將於8月23日假啟德體藝館舉行，由車婉婉擔任主持，並由肥媽（Maria Cordero）、張佳添、周國豐、海兒及谷婭溦等出任評審。現時10強名單包括：陳旭培、尹景順、吳亦偉、尤淑情、周志康、許雲妮、許美琪、蔡宓婕、鄭家聲及鄭仲豪。《中4》總決賽將誕生7強名單並從中選出冠軍。「Rock 友」鄭仲豪（Maico）近來被傳將與陳旭培、周志康齊被淘汰，即使可能無緣三甲，他亦吸納到不少粉絲。鄭仲豪以標誌性長髮及搖滾曲風突圍而出。36歲來自馬來西亞的他，17歲起在怡保「海螺民歌餐廳」擔任駐唱歌手，打下紮實演唱功底，現主要留港發展演藝事業。

鄭仲豪曾參加ViuTV《全民造星V》

在登上《中年好聲音4》舞台前，鄭仲豪已累積豐富選秀經驗。早於2013年，他曾赴台灣參加《華人星光大道3》晉身40強；至2023年參加ViuTV《全民造星V》，首度亮相時因外貌神似體育評述員「Keyman」馬啟仁引起網民熱議。比賽期間，他背著結他自彈自唱陳奕迅的〈浮誇〉，展現極具爆發力的搖滾唱腔，最終成功晉級至30強。

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鄭仲豪與《全民造星V》隊友組成「MATCH」

ViuTV選秀節目《全民造星V》的經歷，促成了鄭仲豪音樂事業的新里程。在團隊戰中，他與藍組隊友雷振耀、何家銘、李嘉俊及劉宇軒合作演唱原創歌曲〈致未來的我們〉。由於默契極佳，五人於2023年10月正式組成獨立男子音樂組合「MATCH」，並先後推出〈Do You Mind〉、〈尾班機〉等派台歌曲。即使成員李嘉俊於2025年退出，鄭仲豪與其餘三位成員至今仍以MATCH名義持續在香港樂壇活躍。

鄭仲豪有黃家駒早期影子

除了狂野的搖滾演出，鄭仲豪亦展現深情動容一面。在2026年7月的賽事中，他選唱陳奕迅的〈不來也不去〉，痛心透露父親早前因車禍離世，遺憾未能見最後一面，將演出獻給亡父。鄭仲豪的「Rock 友」形象鮮明，被網民指帶有「黃家駒早期影子」。他在節目中屢創佳績，以〈Lose Control〉奪93分；與顏米羔合唱搖滾版〈黑色狂迷〉拿下95分並獲封MVP；其後更與偶像Supper Moment主音Sunny合唱〈幸福之歌〉再獲93高分，獲評審肥媽大力讚賞。

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