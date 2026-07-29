「謝賢前度」Coco勁騷身材開黃腔：我就是Big Cup  搔首弄姿望脫單  霸氣曝光杭州豪宅

一代巨星「四哥」謝賢於今年7月16日與世長辭，曾與四哥展開長達12年忘年戀的40歲前女友Coco，早前在直播中看到「44.4萬」的數字時一度崩潰痛哭，其後更面向鏡頭鞠躬悼念前男友。她曾多次以黑衣造型開直播，坦言分手時極度難過，並深感難以再找到比四哥更好的另一半。不過人總要向前望，早前Coco的一段直播影片可見，她在直播中大騷身材，展現出極度火辣豪放的一面。

Coco濾鏡加持顏值巔峰

於世界盃期間，Coco於其杭州的家中開直播與網民互動。畫面中所見，Coco當日化上了精緻的妝容，在直播濾鏡的加持下，顏值顯得極高，狀態大勇。她身穿一件極度緊身的上衣，令其豐滿的上圍顯得極為激凸，完美曲線表露無遺。

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Coco開黃腔力讚自己上圍

直播期間，Coco不時搔首弄姿，多次扭動纖幼的蛇腰，又自信地撥弄秀髮，盡顯嫵媚。期間她更大開黃腔，當有網民留言笑指「等姐姐來帶我們看世界盃」時，Coco立刻自信地挺起豐滿的上圍，甜笑着回應：「你不覺得我就是世界盃嗎？」隨後更豪邁地笑稱自己是「Big Cup」，力讚自己的美妙身材。相信一眾喜歡Coco的網民，看到她如此豪放地大派冰淇淋，都會看得十分開心。

Coco霸氣回應豪宅歸屬

除了大騷身材，Coco在直播中的言論亦相當霸氣。從直播背景可見，她位於杭州的家內部裝修極具氣派。當有網民好奇發問，這幢豪宅究竟是她名下的物業，還是只是租下來的居所時，Coco盡顯霸氣地回應：「你覺得租和買姐姐還需要證明嗎？」潛台詞明示自己根本「不需用房子證身價」。

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謝賢晚年獲兒子安排搬入半山豪宅休養（附獨家圖片）：

Coco性感引死人

她更自信地分享其戀愛觀，表示作為一個出色的女生，應該是「讓別人來撩你」，並揚言：「我Coco姐這麼大年紀了，40歲走在街上，男生經過我身邊，回頭率是100%！」

Coco傳回鄉相親屢遇挫折

雖然Coco在網上自信爆棚，但有傳她在現實的感情路上卻屢遇挫折。自從與四哥分手後，Coco曾一度徹底淡出公眾視野。有網民爆料指，Coco近年已回到河南老鄉過着平淡日子。由於她一直保持單身，家人見她形單隻影，曾多次為她安排相親，但最終都未能開花結果。

Coco過不慣平淡日子？

據爆料網民透露，不少與Coco相親的男士，一得知她曾經和謝賢拍拖，就立刻選擇放棄。男方們退縮的理由相當現實，他們全都怕Coco曾經歷過極致的榮華富貴與萬千寵愛，會受不了未來的普通平淡日子。更有網民留下一句極具現實感的話：「開過法拉利的人，哪還坐得慣拖拉機？」這段曾經光鮮亮麗的過往，反倒成了她回歸平淡生活、尋找新伴侶的最大羈絆。