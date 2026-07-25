謝賢離世｜Coco開直播憶最後晚餐：沒想到是永別 嘆難找好男人如四哥 回鄉相睇屢遭嫌棄？

《星島頭條》早前收到獨家消息，一代巨星「四哥」謝賢，於7月16日因患肺炎與世長辭。而其家人謝霆鋒、狄波拉和謝婷婷依照謝賢的遺願，將後事一切從簡，其遺體亦已於7月20日在和合石火化。曾與他譜出長達12年爺孫戀、比他小49歲的前女友Coco，在得知噩耗後火速將小紅書頭像轉為全黑以表哀悼。沉寂數日後，Coco近日終於首度開直播露面，期間談及舊愛時難掩傷痛，憶述跟謝賢「最後晚餐」的情景，更剖白了兩人當年的分手內情。

Coco黑衣配精緻妝容直播

從直播畫面中可見，現年41歲的Coco將頭髮整齊地紮起馬尾，身穿全身黑衣出鏡，神態雖然平靜，但眉宇間難掩落寞與傷感之情。不過值得注意的是，儘管處於哀傷之中，Coco依然化上了精緻的妝容。有網民解讀，四哥一生愛美、極度注重儀態，Coco這份端莊與得體，相信正是出於對謝賢最深切的尊重。

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Coco憶和謝賢的「最後晚餐」

在直播中，Coco回憶起與謝賢的點滴，並提到了兩人的「最後晚餐」。她透露，兩人最後一次見面是在2018年底，當時有朋友從外地來香港，大家便聚在一起吃了頓飯。飯後兩人和氣地道別，各自離開，Coco感嘆地表示：「想不到自此永別。」一晃眼多年過去，那次聚餐竟成了兩人此生的最後一面。

Coco分手時特別難過

談及當年長達12年情斷，Coco首度公開了真實心聲。她坦言：「分手的時候，我心裏其實特別難過。」她形容謝賢在她生命中是「如父如兄如友」的角色，給予了她極致的寵愛。正因為這份感情太過厚重，她直言自己根本未放得低謝賢，更留下了「後遺症」：「往後我每一次談戀愛，都想找一個能像他那樣對待我的人，後來才發現，這件事真的太難了。」

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謝賢晚年獲兒子安排搬入半山豪宅休養（附獨家圖片）：

Coco透露分手原因

至於當年的分手原因，Coco透露是因為一次行山活動。當時謝賢深刻意識到自己的身體機能與正值大好年華的Coco有着難以忽視的差距，他不願因自己日漸衰老而耽誤女方的未來，於是主動選擇放手。面對四哥的決定，Coco當時滿心不捨，但最終選擇了尊重，兩人用一個擁抱為感情畫上句號。

Coco傳回鄉相親屢遇挫折

與謝賢分手後，Coco徹底淡出了公眾視野。有網民爆料指出，Coco近年已經回到河南老鄉過着平淡日子。由於她一直單身，家人看她形單隻影，期間曾多次為她安排相親，但最終都未能開花結果。

Coco過不了普通日子？

爆料網民透露，不少跟Coco相睇的男士，一知道她曾經和謝賢拍拖，就立刻選擇放棄與她開始。男方們退縮的理由相當現實，他們全都怕Coco曾經歷過極致的榮華與寵愛，會受不了未來的普通日子。更有網民留下一句極具現實感的話：「開過法拉利的人，哪還坐得慣拖拉機？」這段曾經光鮮亮麗的過往，反倒成了她回歸平淡生活的最大羈絆。