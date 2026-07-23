謝賢離世｜網傳四哥病因及遺產分配  謝霆鋒發嚴正聲明促停止造謠：保留追究權利絕不姑息

《星島頭條》收到獨家消息，一代巨星謝賢（四哥）於本月16日因肺炎與世長辭，享年87歲，其身後事由家人低調處理，並於20日在和合石進行火化，讓這位影壇傳奇人物的璀璨一生落下帷幕。然而，在家人悲痛之際，網上竟流傳出關於謝賢「病因」和「遺產分配」的虛假資訊。

謝霆鋒透過英皇發聲明

對此，其子謝霆鋒透過經理人公司英皇娛樂集團，於今日（23日）發布「嚴正聲明」，強烈譴責捏造事實的行為。聲明指出，謝賢先生去世後，家人本希望低調處理後事，但發現網路上有不知內情人士「捏造事實，公開發佈虛假及惡意的資訊，造謠生事」，引發大量網民誤解及跟風發表不實言論。

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謝霆鋒要求停止發佈謠言

聲明強調：「逝者已矣，其名譽、隱私及人格尊嚴應受到法律保護與社會基本尊重。」英皇娛樂代表謝霆鋒嚴正要求，任何人士應立即停止發佈及傳播不實言論，並刪除所有已發佈的內容。

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謝霆鋒保留法律追究權利

聲明最後懇請社會各界以善意與尊重對待謝賢的身後之名，並措辭強硬地表示：「若仍有人執意散佈虛假資訊，英皇娛樂及謝先生將依法保留追究相關責任的權利，絕不姑息。」此舉顯示了謝霆鋒維護父親最後尊嚴的堅決態度。

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