謝賢離世｜前度Coco直播爆喊鞠躬  因一數字情緒失控  網民狠批消費四哥：不會哭給別人看

《星島頭條》日前作獨家報道，一代巨星「四哥」謝賢月前與世長辭，與他相戀12年的前女友Coco，在其離世後沉澱多天，早前開直播述憶跟四哥的最後晚餐，近日再開直播，因一個巧合的數字而情緒崩潰，在鏡頭前爆喊，並向天上的四哥鞠躬致意，事件瞬間引發網民熱議。

Coco因粉絲數目而爆喊

直播當日，Coco身穿黑色無袖上衣，將頭髮整齊地束在腦後，神情略帶憔悴。直播開始時，她本想平靜地與粉絲互動，但當她發現直播間的實時粉絲數竟一度停留在「44.4」時，Coco即表示「不就是緣分嗎」，這個與「四哥」暱稱不謀而合的數字，瞬間觸動了她深藏的哀傷。

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Coco頻頻拭淚恭敬鞠躬

Coco的眼眶迅速泛紅，情緒由強忍悲傷轉為激動，淚水奪眶而出。她對著鏡頭數度哽咽，哭得十分淒涼，並用紙巾頻頻拭淚，難掩悲痛之情。隨後，她更突然站起來，面對鏡頭恭敬地彎腰鞠躬，以表達對謝賢的思念與敬意，場面令人動容。

Coco被讚真情流露

Coco在直播中的真情流露，引來了兩極化的評價。不少網民認為，Coco將12年的青春歲月給了謝賢，分手後亦從未口出惡言，如今舊愛離世，觸景傷情是人之常情。有網民留言安慰：「同居十二年，養條狗去世都會哭」、「看到44.4那個數字，誰能忍得住？」認為她只是在用自己的方式悼念。

Coco遭批評消費逝者

然而，亦有部分網民批評Coco有「消費謝賢」之嫌，認為她頻繁地在謝賢離世後登上熱搜，是為了博取流量。有網民質疑：「真正懷念的人，不會開直播哭給別人看」、「謝賢的家人都選擇低調，她這樣未免太高調了。」認為她在鏡頭前的表現有表演成分。

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謝賢晚年獲兒子安排搬入半山豪宅休養（附獨家圖片）：