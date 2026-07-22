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謝賢離世｜Coco換黑頭像低調悼念 譜過「爺孫戀」曾雪卵想當媽 四哥深情拒結婚綁死女方

影視圈
更新時間：13:00 2026-07-22 HKT
發佈時間：13:00 2026-07-22 HKT

《星島頭條》收到獨家消息，一代巨星謝賢（四哥）於7月16日因患肺炎病逝，享年89歲。其前女友Coco在消息傳出後，低調地將小紅書社交帳號的頭像換成全黑圖片，無言悼念這位曾與她相戀12載、年齡相差49歲的前男友。此舉與她近月頻頻高調分享二人舊情的態度形成強烈對比，可見她對謝賢的離世必定傷心欲絕，感情低落。

謝賢不欲結婚綁死Coco

Coco在20歲時，與當時已69歲的謝賢展開了一段轟動全城的「爺孫戀」。在外界普遍不看好的情況下，兩人攜手走過了12個年頭。分手後，Coco近月不時在社交平台拍片，大爆昔日情史，讓外界一窺究竟。她澄清，兩人從未正式說過「分手」，分開的轉捩點是謝賢意識到自己年事已高，身體機能大不如前，為了不耽誤她的青春，才鼓勵她多到外面世界發展，亦不敢跟Coco結婚綁實女友，並曾着Coco遇到好男人就離開他：「名份是假的，兩張婚書我都撕爛了，為何還要結婚，何況我都80歲，所以我跟她說，遇到個好的就去吧」。

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謝賢為愛變賣名車 

對於外界常將這段關係與金錢掛勾，Coco坦言自己當時經濟早已獨立。她更透露謝賢對她寵愛有加，甚至曾為她做長遠打算，不僅建議並資助她在上海置業，更會買金條讓她放入保險箱，承諾：「將來就算妳一無所有，也可以拿出來輕鬆應付生活。」最令人震驚的是，Coco自爆曾因投資失利欠下巨債，謝賢為了安撫和幫助她，竟毅然變賣兒子謝霆鋒所贈的勞斯萊斯名車，將所得款項全數交給她還債。

Coco曾為謝賢雪卵

此外，Coco更表示，因為深信「女人一生，做過母親才是完整的」，她早在二十多歲時便進行了雪卵手術，希望為謝賢保存「最好的DNA」，可惜最終因堅持孩子必須是「父母愛情的結晶」，而無奈放棄了當母親的心願，成為她心中最大的遺憾。

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