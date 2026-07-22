謝賢離世｜劉嘉玲撰文悼永遠的四哥：一生風趣優雅  曾合拍賀歲片  謝賢演過梁朝偉父親

《星島頭條》收到獨家消息，香港影壇巨星「四哥」謝賢日前因肺炎離世，享年89歲。影后劉嘉玲今日（22日）在社交平台小紅書上載了兩張珍貴的合照，深情撰文悼念這位她口中「永遠的四哥」，感謝他為香港電影作出的巨大貢獻。

劉嘉玲晒合照悼謝賢

謝賢於7月16日因肺炎病逝，並已於7月20日在和合石進行火化，消息傳出後，震驚整個華人娛樂圈。劉嘉玲在小紅書以「懷念你」為題發文，並分享了兩張照片。第一張是她與謝賢的合照，相中劉嘉玲身穿灰色西裝外套，優雅地依偎在謝賢身旁；謝賢則以他招牌的黑色型格打扮、戴著墨鏡，精神矍鑠地微笑著，二人互動親密，足見交情深厚。

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梁朝偉謝賢合照彌足珍貴

另一張照片則是丈夫梁朝偉與謝賢的合照。相中梁朝偉身穿紅色襯衫，一手搭在謝賢的肩上，笑容溫暖；謝賢則穿著黑白拼色的時尚外套，同樣展露笑容。兩代影帝的同框畫面，如今看來更顯彌足珍貴。

劉嘉玲感性發文多謝四哥

劉嘉玲在文中寫道：「永遠的四哥，您的一生如此風趣、優雅、一絲不苟。謝謝您為我們、為香港電影留下最精彩的傳奇。懷念你。」字裏行間充滿了對這位影壇大前輩的無限思念與崇高敬意。

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謝賢曾演梁朝偉父親

事實上，劉嘉玲、梁朝偉夫婦與謝賢的緣分深厚。雖然梁朝偉與謝賢未曾在電影中正式合作，但早在1983年的無綫劇集《再見19歲》中，擔正男主角的梁朝偉，正正就是飾演謝賢的兒子，兩人在劇中有不少對手戲。

謝賢劉嘉玲曾合作賀歲片

而劉嘉玲與謝賢則在2017年的賀歲電影《我的情敵女婿》中有過合作。當時劉嘉玲更大讚對方是「永遠的男神」。此外，劉嘉玲與謝賢的家人，如其前妻狄波拉及兒子謝霆鋒也一直維持著良好關係。