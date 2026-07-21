謝賢離世丨《星島頭條》獨家報導四哥離世日子 田啟文證前輩7月16日過身：低調處理

田啟文（田雞）今日（21日）出席苗金鳳（原名林慧珊）設靈儀式，他受訪時證實日前《星島頭條》獨家報導指，謝賢（四哥）於7月16日因肺炎等老人家病離世的消息，並表示遵從四哥家人及其遺願低調處理後事。

田啟文讚揚苗金鳳肯教導新人

田啟文到場吊唁時接受傳媒訪問，他表示，認識前輩苗金鳳早於入電視台當場務幕後的幾年，感覺對方很友善及肯教導新人，是位值得尊重的前輩，之後自己加入電影圈，苗金鳳則去了馬來西亞發展，只有在公眾場合碰面，直到她演舞台劇《杜老誌》，她仍將演戲的竅門指導大家，田啟文笑指，自己「叻唔切」用她所教的來教訓練班的新人。

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田啟文否認四哥拍《少林足球》沒有收片酬

談及四哥離世，田啟文表示，四哥是本月16日因肺炎等老人家病離世，不過要遵從其家人及四哥的遺願低調處理。對上一次他見四哥已經是「香港電影金像獎」時，四哥奪得「終身成就獎」及「最佳男主角獎」也有恭賀他，因為過往曾在電影《少林足球》合作過。

有傳當年四哥沒有收片酬？田啟文澄清說：「完全沒有這件事，四哥有收一封有意頭的利是，當年找他拍攝，四哥只問角色是怎樣，他很爽快二話不說便應承了，當年合約也沒有簽，（事後是否有打算再找四哥合作？）拍完之後有跟他說過，但四哥說玩過便算，之後也沒有參與，直至他拍攝林家棟的電影時才肯出山，他是鍾意玩較多。」

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