俞琤疑健康出問題  個人騷哽咽發表「最後一次」言論  兩摰友谷薇麗、施南生先後離世打擊大

現年72歲的「香江才女」俞琤（YT），近日舉行個人騷《如果你嚟Ukulele》。跨媒介文化工作者徐詠璇透露，俞琤在節目尾聲向觀眾投下震撼彈，哽咽宣布因為早陣子經歷心臟及身體健康問題，這次《如果你嚟Ukulele》將會是真的「最後一次」。這意味著未來觀眾要再見到俞琤舉辦個人騷、或作幕前同類演出的機會，已微乎其微。

俞琤兩大摯友先後離世

資深電影人、俞琤摯友施南生早前離世前，相識數十年的俞琤曾到醫院探望，到施南生辭世，俞琤悲痛難抑，於清晨在IG連發三個帖文悼念摯友。谷薇麗、施南生均是俞琤的好友，近月見證兩位摰友先後離世，或許會令俞琤更關注自身健康，從而作出「最後一次」的決定。

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俞琤教谷德昭「好好說再見」

知名導演兼主持人谷德昭近日亦有親自入場支持恩師，觀賞完畢後，他在IG發布長文作感性分享，谷德昭指俞琤當年更特別強調，節目完結時必須預留時間好好跟聽眾道別，因為聽眾若沒有收到一個圓滿的再見會覺得若有所失：「每一次都要當是最後一次，好好說再見」。谷德昭在文末感激恩師的栽培，寫道：「YT教導的還有很多，全部袋喺袋，待人處事，受用終身，多謝YT。」，或許是俞琤對說再見極其珍視，故此今次才再開第二部份的《如果你嚟Ukulele》，向4月時未有入場的觀眾道別。

谷德昭感激俞琤

谷德昭大讚今次有入場的觀眾非常幸運，指「YT真心真意分享，拉闊創作、笑談過去，感恩精彩人生，愛香港、愛大家」，並深情回憶起當年獲俞琤賞識的點滴，感激對方當年給予機會讓他在商台903開咪，更聘請他兼任私人創作助理，直言當時雖然忙碌但「不亦樂乎，獲益良多」。

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