Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

俞琤疑健康出問題  個人騷哽咽發表「最後一次」言論  兩摰友谷薇麗、施南生先後離世打擊大

影視圈
更新時間：19:30 2026-07-28 HKT
發佈時間：19:30 2026-07-28 HKT

現年72歲的「香江才女」俞琤（YT），近日舉行個人騷《如果你嚟Ukulele》。跨媒介文化工作者徐詠璇透露，俞琤在節目尾聲向觀眾投下震撼彈，哽咽宣布因為早陣子經歷心臟及身體健康問題，這次《如果你嚟Ukulele》將會是真的「最後一次」。這意味著未來觀眾要再見到俞琤舉辦個人騷、或作幕前同類演出的機會，已微乎其微。

俞琤兩大摯友先後離世

資深電影人、俞琤摯友施南生早前離世前，相識數十年的俞琤曾到醫院探望，到施南生辭世，俞琤悲痛難抑，於清晨在IG連發三個帖文悼念摯友。谷薇麗、施南生均是俞琤的好友，近月見證兩位摰友先後離世，或許會令俞琤更關注自身健康，從而作出「最後一次」的決定。

相關閱讀：施南生離世丨俞琤連發3帖文送別半生摯友 晒擁抱照悼念揭生前最珍貴一幕 

俞琤教谷德昭「好好說再見」

知名導演兼主持人谷德昭近日亦有親自入場支持恩師，觀賞完畢後，他在IG發布長文作感性分享，谷德昭指俞琤當年更特別強調，節目完結時必須預留時間好好跟聽眾道別，因為聽眾若沒有收到一個圓滿的再見會覺得若有所失：「每一次都要當是最後一次，好好說再見」。谷德昭在文末感激恩師的栽培，寫道：「YT教導的還有很多，全部袋喺袋，待人處事，受用終身，多謝YT。」，或許是俞琤對說再見極其珍視，故此今次才再開第二部份的《如果你嚟Ukulele》，向4月時未有入場的觀眾道別。

谷德昭感激俞琤

谷德昭大讚今次有入場的觀眾非常幸運，指「YT真心真意分享，拉闊創作、笑談過去，感恩精彩人生，愛香港、愛大家」，並深情回憶起當年獲俞琤賞識的點滴，感激對方當年給予機會讓他在商台903開咪，更聘請他兼任私人創作助理，直言當時雖然忙碌但「不亦樂乎，獲益良多」。

相關閱讀：谷薇麗追思會丨俞琤致悼詞憶摯友難掩悲痛 揭生前最後聚會大讚谷薇麗是現代俠女

最Hit
何伯驚傳因肝癌離世 曾高調爭450萬卻悲劇收場 判監2個月成最後身影
01:00
何伯驚傳因肝癌離世 曾高調爭450萬卻悲劇收場 判監2個月成最後身影
影視圈
6小時前
01:56
何伯病逝︱陸大狀曾出手助何伯 嘆悲劇收場令人唏噓 450萬遺產點分配？
社會
4小時前
何伯離世丨臨終前情況曝光 6月確診肝癌生命在倒數 獲子女見最後一面 獲牧師洗禮安詳告別
01:56
何伯離世丨臨終前情況曝光 6月確診肝癌生命在倒數 獲子女見最後一面 獲牧師洗禮安詳告別
影視圈
5小時前
熊本嘉島町Aeon Mall有大規模倒塌情況。路透社
00:42
熊本7.1級地震︱熊本城石牆倒塌 日媒：嘉島町Aeon Mall爆炸多人被埋︱有片
即時國際
1小時前
何伯離世｜何煊遺言曝光：個衰婆想我死  怒斥「做過咩心知肚明」  疑因得悉男方患癌決定離婚
02:22
何伯離世｜何煊遺言曝光：個衰婆想我死  怒斥「做過咩心知肚明」  疑因得悉男方患癌決定離婚
影視圈
4小時前
60歲男客睇樓突在業主家「爆石」！妻補刀一句話焫㷫業主 經紀崩潰揭震撼結局：真係一世難忘｜Juicy叮
60歲男客睇樓突在業主家「爆石」！妻補刀一句話焫㷫業主 經紀崩潰揭震撼結局：真係一世難忘｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
公屋戶自豪曬「舉報濫用獎狀」直言惡有惡報！教路「篤灰」有兩大好處 網民：今次仲唔威爆
公屋戶自豪曬「舉報濫用獎狀」直言惡有惡報！教路「篤灰」有兩大好處 網民：今次仲唔威爆
生活百科
6小時前
何伯離世丨生前最後受訪「我醒啦」向五仔女道歉 娶何太如踩落個氹憑「器官」斷定無生過
何伯離世丨生前最後受訪「我醒啦」向五仔女道歉 娶何太如踩落個氹憑「器官」斷定無生過
影視圈
3小時前
何伯離世｜未辦妥離婚手續？  網民熱議何太必爭450萬遺產或成最終贏家：希望唔好益佢
何伯離世｜未辦妥離婚手續？  網民熱議何太必爭450萬遺產或成最終贏家：希望唔好益佢
影視圈
2小時前
何伯病逝｜忘年戀因愛成恨公屋傷人 何伯判監獲釋後數日離世 一文睇清完整恩怨情仇時間線
02:22
何伯與何太忘年戀因愛成恨 判監獲釋後數日離世 一文睇清完整恩怨情仇時間線
社會
3小時前