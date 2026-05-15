谷薇麗追思會丨俞琤致悼詞憶摯友難掩悲痛 揭生前最後聚會大讚谷薇麗是現代俠女

資深電影人兼谷德昭胞姊、金源米業集團主席林炯熾太太谷薇麗（Linda）於今年5月初離世，享年73歲。谷薇麗的喪禮昨日（14日）在香港殯儀館舉行，今日移靈到聖約瑟堂進行告別儀式，隨後奉移歌連臣角火化。昨晚多位圈中好友現身靈堂致祭，當中俞琤（YT）更致悼詞，回顧與故友谷薇麗的點滴。

俞琤在英國突收噩耗

俞琤在悼詞中透露，得知噩耗時自己正身處英國，一切來得相當突然：「Linda，你走嘅第二日朝早，我啱啱喺倫敦去緊曼徹斯特，趕住探我嗰個就快100歲嘅老校長。我收到（谷）祖琳傳過嚟嘅訊息，佢話有啲好重要嘅嘢要同我講。唔知點解嗰一刻，我就有好不祥嘅預感。」

俞琤嘆谷薇麗走得突然

俞琤當下已猜測是否有人離世：「我即刻覆佢，即刻問，係咪有人走咗？」面對好友谷薇麗的猝然離世，俞琤坦言難以接受：「你一向唔係多嘢講嘅，作風踏實，做事俐落。但係咁樣嘅忽然離去，實在係令我哋大家有啲措手不及。」

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谷薇麗離世前不久曾聚會

俞琤回憶起與谷薇麗對上一次的聚會是在半個月前：「你仲同你至愛嘅家人，一齊好歡喜咁嚟赴我嘅約會。前後左右坐滿咗我哋同你合作過、都好疼錫你嘅好朋友、同業。」當晚，俞琤特意將兩人合作過的六部電影剪輯成專集播放，並當眾表揚谷薇麗，給予對方熱烈的掌聲。俞琤憶述播放片段的版權也是由谷薇麗幫忙洽談：「你喺聯繫咗佢哋（片主）之後，隔咗一陣仲追住嚟問我：『點呀？有無問題呀？仲使唔使幫手呀？』」

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在俞琤眼中，谷薇麗是一位充滿熱誠且極具修養的電影人：「你就係咁㗎喇，你就係咁熱心㗎喇。你根本上就係一個現代嘅俠女。一身好本領，但從來唔會炫耀。雖然位居要職，但永遠你都係謙和待人。遇到啲咩糾紛，你總係可以不慍不火、合情合理、好妥善咁擺平，令到大家心服口服。」俞琤指在自己印象中，從未見過谷薇麗失控，哪怕是天大的難題，總能從容微笑面對，迎刃而解。

俞琤盼來日再結片緣

對於故友谷薇麗的離去，俞琤選擇以正面的心態去釋懷：「你呢次走得咁突然，我真係希望係因為上天有更好嘅安排，有更重要嘅任務俾你，去令呢個世界變得更好。有需要嘅話，請你一定要發訊息俾我，等我哋可以同你再一次合作，上應下行。」

最後俞琤難掩悲傷表示：「其實我哋一定只可以咁樣相信，先至可以稍微減低我哋嘅不捨、我哋嘅悲傷。先至可以俾我哋帶住感恩、樂觀嘅心情，去懷念你，去等候你嘅召喚。多謝你，Linda。」俞琤一番感人言辭，道盡對亡友的無盡思念。

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