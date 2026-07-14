施南生離世丨俞琤連發3帖文送別半生摯友 晒擁抱照悼念揭生前最珍貴一幕

被圈中人尊稱為「大內總管」的資深傳媒人施南生（Nansun），昨晚（13日）在養和醫院離世，享年75歲。日前傳出施南生病危留院，相識數十年的摯友俞琤（YT）曾到醫院探望，當時俞琤神情肅穆，全程保持緘默現身。昨晚施南生傳出死訊後，俞琤悲痛難抑，於清晨在IG連發三個帖文，悼念摯友。

俞琤不捨施南生：那時候不知道

俞琤從今日（14日）清晨5時許開始，在IG連環發佈帖文悼念施南生。俞琤首先分享一張從後擁抱施南生的合照，雖然帖文未有配上任何文字，但畫面中見到兩人感情極好，俞琤在照片旁寫上：「那時候不知道」，似是難以接受好友的離開。

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俞琤借題字畫作送別施南生

其後，俞琤再兩度發布同一條影片，內容為其早前舉辦Talk show《如果你嚟 YUkulele》的片段。短片的封面選用著名填詞人林夕為俞琤題字的畫作，上面寫着：「五百年的回眸 換來今生的擦肩而過」，似乎是借用題字的畫作送別相知多年的施南生。

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俞琤曾公開致謝施南生

俞琤在該段回顧片段中，在台上公開向坐在台下的施南生致謝：「我有幫好多電影做宣傳包裝嘅，咁就要多謝施南生小姐，令到我有機會接觸到點樣做推廣，點樣去為佢原本嗰啲好成功嘅作品係錦上添花。」俞琤由衷地讚歎：「Nansun多謝晒！施南生小姐係華人電影嘅第一位巾幗英雌。」施南生坐在台下見證，又多次雙手合十，謙遜感謝俞琤的讚許。俞琤在影片中又打上「施南生1951-2026」，以及施南生過往的成就，曾得過的獎項，畫面令人動容。

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