阿Mo李啟言受傷4周年首次無父陪伴 粉絲贈畫鼓勵 李盛林牧師生前逾千日往返醫院照顧兒子

阿Mo李啟言於2022年7月28日，在紅館舉行的MIRROR演唱會上，被一塊巨型LED屏幕意外墜落擊中，導致其頸椎嚴重受創，頸部以下從此癱瘓。意外發生至今已屆4年，這段漫長的康復路途充滿血與淚，而今年的7月28日，對阿Mo李啟言而言，或許比過去任何一年都更為沉重。一直以來，給予他無限支持、每周親撰代禱信的父親李盛林牧師，已於今年4月因病離世，這是阿Mo李啟言第一個沒有父親在身邊的意外日。在這艱難時刻，一直不離不棄的粉絲們在社交平台上載了一幅感人畫作，畫中4年前那個健康的阿Mo，正從身後溫柔地擁抱着今天坐在輪椅上的自己。粉絲們藉此為他送上最溫暖的鼓勵，並用英文寫下：「Mo！你已經走了這麼遠，真的太了不起了！我們愛你，我們為你感到無比驕傲，我們永遠都在你身邊！」

阿Mo父親生前每周發布代禱信

回首過去４年，李盛林牧師為兒子的付出，體現了父愛的偉大。意外發生後，已移居加拿大逾30年的李牧師毅然決定返港，全心全意地照顧兒子。他曾在訪問中坦言，初次在醫院見到重傷的阿Mo時，內心充滿矛盾與衝擊，「心跳、難受、好激動」，但萬幸的是兒子尚在人間。自此李牧師便與太太展開了逾千日往返醫院的漫長旅程，成為阿Mo最堅實的後盾。為了讓關心阿Mo的人能了解其最新進展，李牧師堅持每周六發布一封代禱信，累積發出180封。這些信件記錄了阿Mo中西醫結合治療的每一步，包括西醫如何透過藥物與物理治療穩定其身體機能、防止肌肉萎縮，以及中醫如何利用針灸和藥物調理血氣，更承載了一位父親深沉的愛。

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阿Mo父親3月透露有慢性血管病

在這些代禱信中，李牧師的字裡行間流露出對兒子的無限愛錫與痛心。他曾痛苦地自問：「我哋可以代替兒子嗎？唔郁得、受重創嘅可以係我哋嗎？」。李牧師不僅在精神上給予支持，更在實際行動中尊重兒子的選擇。他憶述阿Mo當年就讀理大生物醫學系，僅差一個學期便能畢業，但因為對跳舞的熱愛，最終選擇了追尋夢想，而家人給予了全然的尊重與接受。這份無條件的支持，在意外發生後，轉化為陪伴兒子走過康復之路的無窮動力。然而長期奔波與憂心，也逐漸侵蝕着李牧師的健康。在今年3月的信中，他曾透露自己可能有慢性心血管問題，並慨嘆：「不確定自己的身體能否支撐，不確定自己能陪兒子走多長的路。」

阿Mo身體狀況改善可控制輪椅

儘管失去了父親的陪伴，阿Mo並不孤單。粉絲們的愛與支持，成為他繼續前行的另一股強大力量。粉絲在社交平台上留言，表達對他今年處境的心痛：「今年的周年紀念，或許比以往任何一年都更難熬，因為這是第一個沒有李牧師在身邊的紀念日，願他在這一天溫柔地看顧你。」粉絲們不僅為他祈禱，更承諾會永遠與他同行：「天啊，你們這麼長時間以來承受了太多太多，願今天和未來的日子，能對你們疲憊的心靈、身體和靈魂溫柔以待，要堅強，一切都會好起來的！我們與你同在！」4年間，阿Mo憑藉驚人的意志力，從當初醫生評估只有5%完全康復機會的絕境中，奮鬥到今天右臂已能恢復部分活動能力，並可操控電動輪椅，身體狀況逐漸改善。

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