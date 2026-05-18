阿Mo李啟言喪父陷哀傷爆體力透支 暫停復健要安躺休息 哥哥發信吐心聲承諾接棒伴弟同行

男團MIRROR演唱會意外傷者、舞蹈員李啟言（阿Mo）的父親李盛林牧師在今年4月25日離世，享年71歲。阿Mo李啟言自從在2022年的演唱會意外受傷後，李盛林牧師不僅為兒子討回公道四處奔走，更堅持每周發表代禱信，李盛林牧師離世後，阿Mo李啟言的哥哥Derek繼承爸爸的遺志，繼續發表代禱信更新阿Mo的康復進展。

阿Mo因爸爸離世影響身心要取消治療

哥哥Derek昨晚（17日）發布的代禱信表示：「在過去兩個禮拜之中，出現了好幾次體力透支以致要取消康復治療訓練的情況，需要安躺在床休息及不斷攝取運動飲品以維持體力。阿Mo仍在哀傷之中，也同時影響他的身心面對每天的治療。求主眷顧安慰，讓他的狀態得以恢復，可以早日接受完整的強度訓練。」

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哥哥Derek表示家裡的空氣變得不一樣

在代禱信上，哥哥Derek表示父親離開後，家裡的空氣雖然變得很不一樣，但大家肩上的使命卻更清晰了：「看著阿Mo每一天的堅持，我們常想起父親在世時，那如同「一粒麥子」的身影。這段日子，我們同心跪在床邊禱告、與醫療團隊溝通、在夜深人靜時彼此傳遞短訊安慰扶持，內心湧現的是一種前所未有的感恩及與家人之間更深的連結。」他續說：「過去我們看著爸爸為了弟弟的康復，只是有限度維持他所熱衷的神學教育外，會放下自己的休息睡眠，推掉一些講道及其他社交的邀約，只是全心全意地守候照顧。 那時我們只看到他的辛勞，但現在，當我們親手接過這份託付時，才真正領悟到那句經文的重量：「一粒麥子不落在地裏死了，仍舊是一粒；若是死了，就結出許多子粒來。」爸爸就是那粒落在地裡的麥子。他用他的「捨己」，為我們開拓了一條充滿信心的路。 如果他當初選擇退縮，我們今天就不會看到這麼多來自各界的窩心問候與禱告，更不會看到我們兄弟姊妹之間，竟能因著這份苦難，能如此深厚的聯繫與關愛。」

哥哥Derek繼續陪伴弟弟走康復之路

哥哥Derek還說：「我們承接的不僅是照顧弟弟的責任，更是承接了爸爸那份對神、對人無私的愛。我們不覺得這是重擔，反而是一份榮耀的祝福。爸爸，謝謝你。謝謝您用您的生命示範了甚麼是『結出許多子粒』。我們會帶著這份豐盛的愛，繼續陪伴弟弟走這段康復之路。你的愛，正在我們和阿 Mo 的生命裡，繼續發芽、成長，直到看見那滿溢的收成。」另一方面，李盛林牧師的安息禮將於6月6日舉行，其家人日前再交代安息禮安排：「李盛林牧師的安息禮將於聖公會聖安德烈堂舉行。公眾參與的安息禮設於新教堂（生命中心可觀看直播）而舊教堂僅供持獲邀出席證的人士進入。敬辭花牌，帛金作為李啟言的醫療生活費之用。」

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