阿Mo李啟言喪父兩個月首露面 第一次過「無父父親節」So Ching傳情變後表態

男團MIRROR演唱會意外受傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）， 經過近四年的漫長治療，身體機能原逐漸好轉。但在今年4月阿Mo李啟言的父親李盛林牧師病逝，對阿Mo而言帶來沉重打擊。喪父近兩個月，昨日（21日）透過家人代筆的禱告信，曝光阿Mo李啟言最近照片，以「放下悲傷、重新出發」為題，分享首個沒有父親陪伴的父親節心情，而早前傳出情變的女友蘇芷晴（So Ching）亦在社交平台轉發，為阿Mo加油打氣。

阿Mo李啟言背影落寞

在最新曝光的照片中，可見阿Mo李啟言坐在輪椅上，一身紅白色上衣，頭戴灰色帽，長髮用一個星形的髮夾束起，雖然只是背影，但能到戶外感受陽光，對長期在室內治療的阿Mo而言，已是很大的進步。而阿Mo的手腕上戴著藍白色的護具，顯示康復之路依然漫長。

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在家人代筆的禱告信中，阿Mo坦言是第一個沒有爸爸的父親節，感覺既不捨又複雜，但已擦乾眼淚，決心重新投入漫長的復康訓練。信中透露，阿Mo的身體機能正逐步改善，目前他藉助外骨骼儀器，已能站立兩至三小時，下一個目標是強化腿部肌肉，期望能再次走動。此外，阿Mo能運用上臂的活動能力，進行如打乒乓球般的訓練。

阿Mo李啟言訴說心情

阿Mo李啟言形容無論是法律上的公義追討，還是身體的復康，都如同走在漫長的「紅海」之中，但會帶著父親的盼望，與家人一同努力前行。而So Ching不但在帖文下點讚，又轉發到自己的IG限時動態，以行動陪伴阿Mo李啟言度過艱難時刻。

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