Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

阿Mo李啟言喪父兩個月首露面 第一次過「無父父親節」So Ching傳情變後表態

影視圈
更新時間：17:30 2026-06-22 HKT
發佈時間：17:30 2026-06-22 HKT

男團MIRROR演唱會意外受傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）， 經過近四年的漫長治療，身體機能原逐漸好轉。但在今年4月阿Mo李啟言的父親李盛林牧師病逝，對阿Mo而言帶來沉重打擊。喪父近兩個月，昨日（21日）透過家人代筆的禱告信，曝光阿Mo李啟言最近照片，以「放下悲傷、重新出發」為題，分享首個沒有父親陪伴的父親節心情，而早前傳出情變的女友蘇芷晴（So Ching）亦在社交平台轉發，為阿Mo加油打氣。

阿Mo李啟言背影落寞

在最新曝光的照片中，可見阿Mo李啟言坐在輪椅上，一身紅白色上衣，頭戴灰色帽，長髮用一個星形的髮夾束起，雖然只是背影，但能到戶外感受陽光，對長期在室內治療的阿Mo而言，已是很大的進步。而阿Mo的手腕上戴著藍白色的護具，顯示康復之路依然漫長。

相關閱讀：李盛林牧師安息禮丨阿Mo李啟言6分鐘細數1368天陪伴 公開「給爸爸的信」：願在天家站著抱你

相關閱讀：李盛林牧師今日安息禮 阿Mo李啟言預錄影片訣別慈父 So Ching未見現身

在家人代筆的禱告信中，阿Mo坦言是第一個沒有爸爸的父親節，感覺既不捨又複雜，但已擦乾眼淚，決心重新投入漫長的復康訓練。信中透露，阿Mo的身體機能正逐步改善，目前他藉助外骨骼儀器，已能站立兩至三小時，下一個目標是強化腿部肌肉，期望能再次走動。此外，阿Mo能運用上臂的活動能力，進行如打乒乓球般的訓練。

阿Mo李啟言訴說心情

阿Mo李啟言形容無論是法律上的公義追討，還是身體的復康，都如同走在漫長的「紅海」之中，但會帶著父親的盼望，與家人一同努力前行。而So Ching不但在帖文下點讚，又轉發到自己的IG限時動態，以行動陪伴阿Mo李啟言度過艱難時刻。

相關閱讀：阿Mo李啟言貼ILLIT黑圖遭圍剿 火速刪圖長文致歉認顧慮不周 掀K-pop粉大戰遭狠毒惡咒

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
15歲情侶偷嘗禁果兼肛交 女方分手2年後報警 22歲男獲有條件釋放 自簽$2000保證兩年內不犯案
15歲情侶偷嘗禁果兼肛交 女方分手2年後報警 22歲男獲有條件釋放 自簽$2000保證兩年內不犯案
社會
6小時前
失意女又一城街頭爆喊 陌生暖男遞紙巾送水 留下「一句說話」惹喊全網｜Juicy叮
失意女又一城街頭爆喊 陌生暖男遞紙巾送水 留下「一句說話」惹喊全網｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
毛舜筠晒家庭照為老公區丁平慶父親節 女婿Andrew罕現身成焦點 結婚2年定居美國
毛舜筠晒家庭照為老公區丁平慶父親節 女婿Andrew罕現身成焦點 結婚2年定居美國
影視圈
7小時前
性感女神符鈺晶近照流出 閃嫁才女林燕妮胞弟遭背叛 瀟灑離婚再嫁武術冠軍風韻猶存
性感女神符鈺晶近照流出 閃嫁才女林燕妮胞弟遭背叛 瀟灑離婚再嫁武術冠軍風韻猶存
影視圈
8小時前
「周街都50K啦！」離地父母狂踩2萬起薪親生仔：「係咪諗住住劏房？」超狂背景曝光網民秒懂｜Juicy叮
「周街都50K啦！」離地父母狂踩2萬起薪親生仔：「係咪諗住住劏房？」超狂背景曝光網民秒懂｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
初級大人必學！烚蛋用冷水定熱水好？一文即睇3種熟度最佳煮法 零失敗不破裂
初級大人必學！烚蛋用冷水定熱水好？一文即睇3種熟度最佳煮法 零失敗不破裂
食用安全
10小時前
手機廣東話語音輸入失準？關閉1個隱藏設定 秒解決錯字問題 網民實測：好似真係準咗
手機廣東話語音輸入失準？關閉1個隱藏設定 秒解決錯字問題 網民實測：好似真係準咗
生活百科
2026-06-21 13:00 HKT
施可瑩離世｜生前申請成「大體老師」遺愛人間 捐遺體助醫科生學習｜即睇港大中大遺體捐贈計劃
施可瑩離世｜生前申請成「大體老師」遺愛人間 捐遺體助醫科生學習｜即睇港大中大遺體捐贈計劃
醫生教室
5小時前
錢嘉樂13歲大女錢凱晴變氣質美少女 父女依偎溫馨合照 身高超越阿媽湯盈盈
錢嘉樂13歲大女錢凱晴變氣質美少女 父女依偎溫馨合照 身高超越阿媽湯盈盈
影視圈
3小時前
美心MX兩店6.30同步結業！海怡半島/西九龍中心 港島區版圖縮減僅餘6分店...
美心MX兩店月底同步結業！海怡半島、西九龍中心租約期滿 港島區版圖縮至6分店
飲食
5小時前