「屯門娜娜」董幸兒比堅尼晒導彈級上圍 湊仔嬉水不慎露側乳 網民嘆產子後肚皮鬆弛

「屯門娜娜」董幸兒昔日在屯門公園以賣唱表演而聞名，一度成為話題人物，近年她已成功轉型，從公園演出搖身一變成為KOL，更曾挑戰《中年好聲音》的舞台，積極提升知名度。近日董幸兒在社交平台上分享了與兒子享受親子假期的溫馨影片，更大方換上性感比堅尼泳衣，逼爆上圍展露無遺，與兒子嬉水時亦不慎露出側乳，再次引發網民熱議，而且這次的焦點，不僅是她的性感身材，還有她作為媽媽溫柔的一面。

屯門娜娜董幸兒穿比堅尼晒澎湃上圍

在影片中，董幸兒與年幼的兒子在一個室內水上樂園中嬉戲，享受著無憂無慮的親子時光。她身穿一套極為搶眼的藍黑色蝴蝶圖案比堅尼，但她成為人母後，董幸兒的上圍再次躍升，而她身上的比堅尼尺碼，根本遮蓋不住她的豐滿上圍，只是曾經生育的她，小腹難免有點膩肉，每次她彎腰照顧兒子時，都會有點三疊肉的尷尬情況，而她身上搶眼的紋身，亦多次吸引到其他泳客的目光。

相關閱讀：「屯門娜娜」母子度假豪住Villa 晒性感比堅尼照揭富貴生活 老公無影惹網民揣測？

屯門娜娜董幸兒專注陪兒子嬉水

儘管董幸兒穿上性感比堅尼，但她的焦點一直落在兒子身上，無論是陪著兒子玩巨大的紫色水球，還是細心地將兒子放入水泡中，她臉上也是掛著燦爛的笑容，眼神從未離開過兒子。其中一幕，她輕輕推著兒子的水泡，在水中緩緩前行，囝囝興奮地拍打著水花，整個畫面充滿溫馨治癒。董幸兒從昔日街頭表演者，到2023年結婚，翌年誕下兒子，她的人生邁入了新的階段。網民紛紛指她除了在台上賣唱搵食外，她也是一位不折不扣的慈母。

相關閱讀：Happy伯現身打破失聯傳聞 VIP位睇屯門娜娜扭腰趷籮 娜娜老公同場欣賞辣舞晒「三代同堂」照