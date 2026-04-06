「屯門娜娜」母子度假豪住Villa 晒性感比堅尼照揭富貴生活 老公無影惹網民揣測？

昔日在屯門公園賣唱表演，而成為網絡紅人的「屯門娜娜」董幸兒，近年淡出公園舞台，轉戰社交平台，近日她就在IG上分享了一組與兒子一同度假的溫馨照片，更大方地換上性感比堅尼，火辣身材一覽無遺，但相中未見老公身影，旋即引起網民熱烈討論。

屯門娜娜度假晒性感比堅尼照

從屯門娜娜發布的一系列照片可見，她正身處一間豪華舒適的度假Villa中，享受悠閒假期，該處擁有私人泳池、雅緻的庭院和錦鯉池。屯門娜娜此行心情大靚，在鏡頭前毫不吝嗇地展示美好身段，相中她身穿一套白色波點比堅尼泳衣，在泳池邊擺出各種誘人甫士，時而坐在池邊享受日光，時而浸在水中，大騷纖腰長腿，身上的特色紋身在性感比堅尼的映襯下，更顯誇張搶眼。

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屯門娜娜跟兒子溫馨互動

屯門娜娜大派福利的性感照，亦分享了多張享受假期的生活照，在露台的茶几上大展茶藝，專心致志地泡茶。之後屯門娜娜換上慈母模式，溫柔地與兒子坐在藤椅上互動，畫面溫馨有愛，而且屯門娜娜兒子跟媽媽成個餅印，在母子的親密互動，在火辣形象背後，她亦是一位廿四孝媽媽。屯門娜娜告別公園舞台後，轉型為網絡KOL，一度參加《中年好聲音》，提升知名度方便吸金。近日屯門娜娜的性感照片曝光後，不少網民都大讚她的身材保養得宜，完全不像已為人母，又羨慕她寫意的度假生活。

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