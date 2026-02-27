Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「屯門娜娜」晒溫泉泳照火辣指數不減 老公兒子溫馨入鏡 婚後與Happy伯各散東西

影視圈
更新時間：10:00 2026-02-27 HKT
發佈時間：10:00 2026-02-27 HKT

憑藉在屯門公園賣唱表演而成為網絡紅人的「屯門娜娜」董幸兒，與狂迷「Happy伯」的關係曾惹來揣測。但2023年屯門娜娜宣布結婚，更獲Happy伯到賀，證二人僅屬偶爾與粉絲關係。而自從屯門娜娜誕下兒子後，生活重心轉向家庭，雖然更新IG的頻率大減，但她出位的風格從未改變。昨日（26日），她在IG上分享了一系列與家人外遊的照片，榮升人母的她身材依然火辣，更大方穿比堅尼上陣。

屯門娜娜樂也融融晒身材

從屯門娜娜分享的照片可見，她與老公和兒子享受了一趟溫馨的家庭旅行。在一系列於溫泉或泳池拍攝的照片中，已為人母的屯門娜娜穿上性感比堅尼，毫不吝嗇地展示其姣好身材，腹部、胸前及大腿的紋身亦相當搶鏡。其中一張照片更是她與染了一頭金髮的老公抱著兒子的溫馨合照，一家三口樂也融融。

相關閱讀：「屯門娜娜」自爆與Happy伯失聯！曾現身賀偶像結婚 早前缺席娜娜兒子百日宴近況成謎

另一組照片中，屯門娜娜穿著一套黃灰間條的貼身套裝，在一個名為「南昆山雲頂站」的地方打卡，又騎上懷舊的「涼粉豆腐花」三輪車，身旁的嬰兒車裡躺著熟睡的兒子，場面溫馨。即使已為人母，屯門娜娜的舉手投足依然充滿自信，不改昔日大膽本色。

屯門娜娜出位風格曾引爭議

屯門娜娜早年因在屯門公園以性感的打扮載歌載舞而聞名，吸引大批「粉絲」圍觀打賞，出位的風格曾引起不少社會爭議。告別公園舞台後，她轉型為網絡KOL，一度參加《中年好聲音》。2023年屯門娜娜與男友結婚，當時Happy伯都有到賀，不過去年屯門娜娜兒子舉行百日宴，卻未見Happy伯現身，屯門娜娜亦直言與Happy伯已沒有聯絡，未知對方近況。

相關閱讀：屯門娜娜兒子「生長速度」超驚人半歲人仔變超級巨嬰   手多多「亂扯嘢」致媽咪洩胸前春光

