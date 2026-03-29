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Happy伯現身打破失聯傳聞 VIP位睇屯門娜娜扭腰趷籮 娜娜老公同場欣賞辣舞晒「三代同堂」照

影視圈
更新時間：20:00 2026-03-29 HKT
發佈時間：20:00 2026-03-29 HKT

曾在屯門公園賣唱，一躍為網絡紅人的「屯門娜娜」董幸兒，早前出席活動時，透露婚後與忠實粉絲「Happy伯」失聯。原來二人近日已恢復關係，屯門娜娜在社交平台分享演出的片段，當中見到Happy伯的身影，其近況成為焦點。

屯門娜娜重遇Happy伯

屯門娜娜今日（29日）在IG分享近照，當中一張照片，見到久未露面的Happy伯戴上標誌性的黃色鴨舌帽，與屯門娜娜老公兩父子合照，看起來如三代同堂一家人。Happy伯笑容滿面，更舉起V字手勢，看起來非常高興，完全不像一位長者，精神狀態極佳，打破外界對其健康的擔憂。

屯門娜娜穿上黃色豹紋Tube Top配上粉紅色短褲，在台上載歌載舞，扭腰乞籮，又手持兩張100元鈔票，炒熱氣氛。台下見到的Happy伯坐在屯門娜娜老公與囝囝旁邊，專注看著台上的屯門娜娜火辣演出。

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屯門娜娜一舞成名

打扮性感的屯門娜娜，當年在屯門公園表演，吸引一班長者「粉絲」打賞，當中包括Happy伯，二人一舞成名，之後屯門娜娜所到之處，都會見到Happy伯到場追捧。屯門娜娜曾經參加《中年好聲音》，卻在2023年突然公開結婚消息，Happy伯到賀見證屯門娜娜成為人妻，但屯門娜娜懷孕、誕子後舉行百日宴，已未有再見Happy伯露面。

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