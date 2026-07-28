DaDa陳靜化身性感純白天使 低V晚裝展示魔鬼澎湃上圍 巨型翅膀顯出神級曲線震撼眼球

陳靜（DaDa）近日在社交平台上發布了一輯於法國巴黎實地取景的照片，大方展現其標緻五官及傲人身材。相片中，陳靜身穿一襲純白色的吊帶晚裝短裙，裙身以密集的珠片及閃石作為點綴，設計重點在於其極低胸的深V剪裁，領口大幅度開至胸下，毫無保留地展露了她極度豐滿的上圍與深邃的乳溝。幼細的吊帶設計突顯了她白皙的肩頸與鎖骨線條，而貼身的短裙剪裁，讓她凹凸有致的魔鬼曲線展露無遺，網民紛紛讚陳靜是魔鬼與天使的結合，極度誘惑。

陳靜天使造型配魔鬼身材

除了極致性感的深V閃石短裙，陳靜在整體造型上更加入了一對純白羽毛翅膀道具。在照片中，她背著這對幾乎與她身高等長的翅膀，以巴黎街頭古典的歐陸建築作為拍攝背景。她在鏡頭前擺出多個不同的姿態，時而微微前傾，令呼之欲出的豐滿雙峰更為搶眼；時而側身回眸，展露修長的手臂與緊實的腰臀比例，照片隨即在網上瘋傳，成為熱話。

相關閱讀：DaDa陳靜晒極火辣比堅尼照 泳池浸水騷「導彈級」上圍 超邪惡角度露蜜桃臀展示完美身材

陳靜近年周遊列國享受人生

陳靜於2013年憑電影《低俗喜劇》中「爆炸糖」一角，成功奪得第32屆香港電影金像獎「最佳女配角」，由模特兒轉型為實力派演員。雖然在2017年她曾因患上耳水不平衡而需要短暫宣布停工休養，但復出後其幕前狀態依然大勇，甚至更勝從前。近年陳靜的生活條件明顯日益富裕，早前已擲千萬搬入位於西九龍區、坐擁無敵海景的豪宅屋苑。從其日常分享可見，她不時周遊列國享受人生，是次遠赴法國巴黎拍攝這輯性感羽毛造型照，正是她現時富貴且自由的生活寫照。

相關閱讀：Dada陳靜S級曲線極具視覺效果 粉紅Bra Top藏不住豐滿上圍 爆汗濕身玲瓏體態令人想入非非