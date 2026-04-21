Dada陳靜S級曲線極具視覺效果 粉紅Bra Top藏不住豐滿上圍 爆汗濕身玲瓏體態令人想入非非

37歲的「咪神」陳靜（Dada），向以不科學的豐滿身材和甜美樣子，俘虜不少宅男。近年成功轉型，專注於大銀幕發展，更憑精湛演技屢獲殊榮。然而，陳靜並未因此鬆懈對身材的管理，反而更積極投入健身。近日，她在社交平台分享了一段在健身房的自拍短片，雖然僅有短短數秒，但身穿貼身「戰衣」的她，將訓練後緊緻惹火的玲瓏曲線完全展現，震撼的視覺效果，再度引爆網民熱議。

陳靜大晒螞蟻腰與蜜桃臀

影片中，陳靜頭戴Cap帽，身處健身室鏡前，專注記錄自己訓練後的模樣。儘管她戴著口罩，但焦點無疑全落在她那一身粉紅色的Bra Top之上，外面僅罩著一件黑色薄長袖衫，大方展露她苦練多時的健康性感。下身搭配同色系的超貼身瑜伽褲，將她的身體線條勾勒得淋漓盡致，從側面看極其誇張的S形曲線，有著堅挺圓潤蜜桃臀，整個身形凹凸有致，令網民紛紛熱血沸騰。

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陳靜曾因耳水不平衡要停工休養

陳靜在影片中標註「50 min no repeat HIIT」，透露自己剛完成一場長達50分鐘，動作不重複的高強度間歇訓練，日子有功，成功雕琢出她的完美體態。陳靜於2013年，憑藉在電影《低俗喜劇》中「爆炸糖」一角的破格演出，勇奪第32屆香港電影金像獎「最佳女配角」，演技備受肯定。然而，在事業如日中天之際，她卻於2017年因患上耳水不平衡，而無奈停工休養一年。

陳靜生活越來越富貴住千萬風水屋

陳靜雖然事業曾數度停頓，但生活品質卻似乎越來越富貴。據悉，她早年已搬入西九龍的千萬風水豪宅，在社交平台上，亦不時分享周遊列國的奢華生活，早前便分享了自己旅遊法國巴黎的照片，羨煞旁人。

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