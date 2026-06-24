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DaDa陳靜晒極火辣比堅尼照 泳池浸水騷「導彈級」上圍 超邪惡角度露蜜桃臀展示完美身材

影視圈
更新時間：18:30 2026-06-24 HKT
發佈時間：18:30 2026-06-24 HKT

37歲的性感女神陳靜（DaDa）近日在社交平台分享了一組在泳池邊拍攝的火辣比堅尼照片，再次以其「導彈級」的驕人身材震撼粉絲眼球。從照片背景可見，DaDa身處一間設計現代化的豪華度假別墅，石牆與木質外牆結構充滿質感，前方則是一個無邊際泳池，環境極盡奢華寫意。DaDa陳靜換上一套充滿夏日氣息的綠色圖案比堅尼，完美勾勒出她零贅肉的魔鬼身材，豐滿上圍與緊緻的腹部線條一覽無遺。

DaDa陳靜穿比堅尼晒豐滿上圍

在照片中，DaDa陳靜盡情享受悠閒的度假時光，她時而慵懶地側躺在泳池邊，伸展著修長白滑的美腿，擺出誘人的S形曲線，散發出健康性感的魅力，時而坐在池邊，隨性地將一頭長髮紮起馬尾，展現出俐落而嫵媚的一面。其中一張背影照更是引發無限遐想，只見她安坐在無邊際泳池的盡頭，完美的背部線條與緊緻的臀部曲線，在水中若隱若現，構成一幅令人心動的唯美畫面。

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DaDa陳靜生活富貴入住千萬豪宅

DaDa陳靜自𡃁模出道以來，憑藉其天使臉孔與魔鬼身材，一直穩坐性感女神寶座。2013年，她憑電影《低俗喜劇》中「爆炸糖」一角，勇奪香港電影金像獎「最佳女配角」，成功轉型為實力派演員。雖然事業曾因2017年患上耳水不平衡而短暫停頓，但復出後的她狀態更勝從前。近年DaDa陳靜的生活似乎越來越富貴，早前搬入西九龍的千萬豪宅，平日不時周遊列國，如今再次分享度假性感美照，再次印證了她享受人生的富貴生活態度。

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