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前TVB童星潘曉彤近照罕曝光 泳照盡展成熟魅力 息影嫁人曾任職空姐 一度闖荷李活

影視圈
更新時間：10:00 2026-07-27 HKT
發佈時間：10:00 2026-07-27 HKT

前TVB童星潘曉彤（Rachel）昨日（26日）在IG分享了一張在沙灘拍攝的泳裝近照，引來網民關注。照片中，潘曉彤身穿黑色比基尼，下身配搭粉色裙，在陽光與海灘的映襯下，展現出健康性感的好身材和成熟魅力。廣闊的沙灘和湛藍的天空構成一幅美麗的畫面，潘曉彤雙手輕撫秀髮，流露出自信的笑容，狀態絕佳。這副Fit爆身型源於她熱愛運動，欖球、籃球、滑水及溜冰樣樣皆精，曾學習大聖劈掛的她更是身手敏捷，充滿運動細胞。

潘曉彤曾是TVB御用童星

現年37歲的潘曉彤是90年代的「TVB御用童星」，曾擔任兒童節目《閃電傳真機》小主持，後來她暫停演藝事業到澳洲留學，畢業後回港繼續拍劇，並在劇集《一屋兩家三姓人》中有過亮眼表現，之後還拍過《學警雄心》、《高朋滿座》、《On Call 36小時II》、《天與地》等。除了在TVB得到的演出經驗外，身手俐落的她更於2013年獲選拍攝荷李活動作電影《Lady Bloodsport》；電影不僅以全英文拍攝，更需應付大量功夫武打場面，但對她而言皆游刃有餘。

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潘曉彤息影後與外籍男友結婚

潘曉彤於2014年拍畢《愛我請留言》後便全面息影，告別娛樂圈，並在翌年與圈外外籍男友結婚，轉型為人妻。婚後她曾任職國泰空姐，近年則化身旅遊達人，主力經營個人旅遊網站「RachiePn」，專注分享世界各地的美食、旅遊攻略及生活點滴，社交平台亦充滿了她在各地拍攝的旅行照片，展開了人生的新篇章。近年她仍有分享與圈中人的聚會照，當中包括與楊潮凱、樂瞳、伍詠薇、梁嘉琪等，照片曝光後隨即勾起網民追劇的回憶，亦感嘆她增添了成熟韻味。

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