吳諾弘由TVB童星變花劍男神桃花開 疑戀世界盃女郎KK關珮姿 女方曾遇渣男呃身家

TVB前童星吳諾弘（Lawrence）自6歲起參演過多部經典劇集，2015年拍畢TVB劇《四個女仔三個BAR》便淡出幕前，中學時加入香港劍擊隊，成為全職男子花劍運動員。近年成為YouTuber的他，活躍於社交平台，2023年被揭刪光與女友合照爆分手後，一直未見他有新女友。昨日（16日）吳諾弘突然在社交平台深情寫下：「若你不安心，我做你的浮台，沖不散對你的愛。」疑似宣佈新戀情。而相中令「花劍男神」揚言要擺脫「直男」稱號的女主角，正是早前與他合拍「土味情話」短片、擁有甜美笑容的三語主持兼前「世界盃女郎」Karen Kwan（關珮姿，KK），引發網民熱議。

吳諾弘疑似女友關珮姿曾被封女神

這位疑似成為吳諾弘新女友的關珮姿，其實早於2022年擔任NowTV世界盃直播主持時已備受球迷注目，憑藉甜美外表、爽朗性格及熱愛足球的特質，被一眾男網民封為極具「GFable」的理想女友。本身修讀中文教育的關珮姿，從小立志成為中文老師，但在實習期間接觸到幕前工作後發掘出更多可能性，因而決定轉向多方面發展。縱然涉獵範疇廣泛曾令她對人生方向感到迷惘，但她清楚知道自己不求大紅大紫或安穩平淡，只求能開心從事熱愛的工作。

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吳諾弘疑似女友關珮姿曾被舊愛騙財

不過，這位看似條件優厚的完美女友，在感情路上卻曾遇人不淑。關珮姿曾接受網台節目訪問時，大爆自己曾是容易受騙的「水魚」，被前度男友呃走全副身家。當時她明知男方欠債，仍愚蠢地交出大筆積蓄供對方「投資」，最終對方以微薄「利息」作掩飾後便人間蒸發。她更坦承以往拍拖極具「港女」性格，要求男友長期報備行蹤兼拍照證明，如今回望才驚覺把對方逼得太緊。經歷過情傷與成長，如今關珮姿疑似與吳諾弘擦出愛火，雖然未知是真認愛還是新合作宣傳，但不少粉絲已紛紛為兩人送上祝福。

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