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吳若希晒素顏家居照 床戰仔女極溫馨 囝囝神回覆「媽咪越難越愛我呀」笑爆網民

影視圈
更新時間：15:00 2026-07-27 HKT
發佈時間：15:00 2026-07-27 HKT

TVB全新處境劇《愛回家之三代同糖》接捧《愛回家之開心速遞》，主要演員吳若希準備開工有排忙，但她趁著現時空檔，不時分享與子女的溫馨互動。近日吳若希上載了一段與仔女在床上嬉戲的影片，並配上長文，分享了一段關於自己金曲《越難越愛》的家庭趣事。影片中，吳若希以近乎素顏的樣貌示人，皮膚狀態極佳，展現出不同於舞台上的自然美，雖然略帶疲態，但眼神中充滿母愛，散發著溫柔的氣質。

素顏吳若希睡前與子女互動

影片中，吳若希與身穿睡衣的仔女躺在床上，享受著睡前的親子時光。她一時興起，嘟起嘴想親吻兒子，但活潑的囝囝卻一邊閃躲，一邊笑著大叫：「媽咪越難越愛我呀！」童言無忌的可愛模樣，不僅讓吳若希本人笑不攏嘴，連身旁的女兒也面露笑容，場面溫馨又搞笑。原來這句說話背後，源於吳若希早前向兒子解釋自己金曲〈越難越愛〉歌詞含意的對話。

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吳若希向兒子解釋〈越難越愛〉意思？

吳若希在帖文中寫道，兒子在姐姐的熏陶下，偶爾會哼唱〈越難越愛〉。有天兒子好奇地問她：「媽咪，咩嘢係越難越愛？」吳若希便以一個充滿愛意的比喻來解釋：「即係，我平時好鍾意啜你，但你成日反抗我，但係我依家都係咁想啜你！呢個就係『越難越愛』啦！」這個充滿創意的解說，讓兒子深深記入腦。因此當媽媽再次上演親吻攻勢時，囝囝便立即學以致用，向姐姐投訴被媽媽「越難越愛」，場面惹笑。吳若希亦在文末放閃：「細佬呀！你好打意呀！」字裡行間充滿了對子女的寵愛，不少網民留言大讚他們一家人的互動非常可愛，亦稱讚吳若希保養得宜，即使在家中素顏，依然看不出歲月痕跡。

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