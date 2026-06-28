愛回家之三代同糖丨演員名單全曝光 關曜儁做「軟飯男」 容天佑吳兆麟同吳若希有關係

TVB全新處境劇《愛．回家之三代同糖》（簡稱《三代同糖》）由羅永賢監製、馬俊縈編審，馬俊縈、謝浩洋、潘逸豪執行監製，將於8月逢周一至五晚8時於翡翠台播映。有份演出的車婉婉、吳若希、李茵彤、李偉健、趙浚承、侯雋熙、關曜儁、廖家爵、胡敏芝、容天佑、周志康、林沚羿、吳兆麟、潘靜文、洪曼芹及阮怡於明日（29日）齊集電視城試造型及出席記者會。

胡敏芝廖家爵加盟《三代同糖》

《三代同糖》今日（28日）公布餘下重點演員的角色及資料，自《麻雀樂團》後備受重用的胡敏芝（Karen），憑《臥底嬌娃》演出贏盡好評的關曜儁（Leo），以及2024年台慶勇奪「全台力撐潛質男藝人」的廖家爵，將會加入。關曜儁飾演吳若希活力充沛又帶喜感的男友安多勳，性格大男人，但卻不介意做「鳳凰男」，接受吳若希金錢資助，名副其實「軟飯硬吃男」。

而胡敏芝飾演的「Hannah」盧漢娜，是李茵彤的中學同學兼閨蜜，是進取型Gen Z，性格務實，人生目標是儲錢買樓，精明慳家，愛美但不崇尚名牌，更是網購達人。至於廖家爵則飾演「盧漢娜」男友鐵金剛，同樣樂觀上進、有人生目標又慳家，但卻「慳自己、富女友」，對女友絕不吝嗇又疼錫。

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趙浚承七人同事各人特色

至於容天佑、周志康、林沚羿、吳兆麟、潘靜文、洪曼芹、徐榮及阮兒，則飾演吳若希及趙浚承工作的跨世代公關有限公司同事，七人性格各人特色。容天佑飾演表面遊戲人間的富二代「高冠一」、周志康飾演百分百顧家好男人「何媽」、林沚羿飾演八卦收風小天后「曾碧池」、吳兆麟飾演對外貌極度執著的「范特栖」、潘靜文飾演追星吃貨「莫希靈」、洪曼芹飾演愛戴假髮的神秘女同事「巫慧慧」、徐榮飾演反差感極大的爆肌大叔「程祥劍」，阮兒則飾演吳若希秘書Ada。

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容天佑飾富二代「高冠一」

《三代同糖》公開的演員名單中，暗藏不少身懷絕技的TVB藝人。容天佑是2011年《功夫新星》第3名得主，4歲時因為體弱，被家人送去學習跆拳道，現為跆拳道黑帶4段高手，容天佑8歲時參加節目《有招出招》認識吳永森師父，成為截拳道第五代傳人。

容天佑除習跆拳道及截擊道，還懂得拳擊與泰拳，並分別師承陳惠敏和徐家傑。除功夫了得外，容天佑在跳舞、朗誦、唱歌上樣樣皆精，更學過行Catwalk，絕對是文武雙全代表。

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吳兆麟飾演執著外貌「范特栖」

吳兆麟同樣天生一副好身手，曾與黃瀅仴在《全城一叮》中的小提琴加拉丁舞表演，再於《福祿壽訓練學院》的耍雙節棍演出，以及腳踏高踭鞋唱跳Britney Spears名曲《Baby One More Time》，令人留下深刻印象。吳兆麟私下完全沒有舞蹈底子，反而是跆拳道及小提琴高手，從5歲起學習小提琴及跆拳道，曾憑跆拳道奪得廣東省第一名，並擁有小提琴8級音樂資格，同樣文武雙全。

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關曜儁跟吳若希談情

至於在劇中與吳若希談情的關曜儁，是圈中知名星級健身教練，張振朗、朱敏瀚及周嘉洛均為其學生。關曜儁還擁有極佳生意頭腦，多年前創辦健身工作室，近年更越做越大，將健身及治療概念結合，幫助顧客操肌變大隻之餘，亦協助有需要人士減輕因勞損而帶來的種種身體不適，相當有理念。關曜儁亦是圈中出名的多仔公，是百分百顧家暖男，事業家庭美滿。

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