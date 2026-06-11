愛回家之三代同糖丨聲夢新人李茵彤擔大旗做主角 入行兩年光速上位網民評價兩極

長壽處境劇《愛·回家之開心速遞》將於2026年7月正式大結局，今日（11日）TVB宣布全新處境劇《愛‧回家之三代同糖》（下文簡稱《三代同糖》）落實於8月黃金時段晚上八點隆重登場。《三代同糖》主要演員班底大洗牌，由車婉婉、吳若希及新人李茵彤（Desta）主演，《愛回家》的靈魂人物「熊家」劉丹、呂慧儀與及「龍家」的羅樂林和林淑敏等人並未在是次公佈名單之列。

李茵彤擔大旗成為外界的焦點人物

《三代同糖》跳出以往處境劇的傳統框架，以「全女班」大玩「女性覺醒」、「世代火花」甚至貼地加入「AI衝擊」等熱門話題，講述投入大半生相夫教子的「唐曹嘉冰」車婉婉突然「覺醒」，並由加拿大飛返香港「進駐」單親媽咪女兒「唐萬里Lesley」吳若希和外孫女「唐芯」李茵彤住所，找回失落的時光。飾演「唐芯」的李茵彤擔大旗，成為外界的焦點人物。

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李茵彤《聲夢傳奇2》後加入TVB

李茵彤在2022年放下準幼稚園老師的身份參加選秀節目《聲夢傳奇2》，因經常在後樓梯練習而獲得「後樓梯歌后」的美譽，成功打入十八強的李茵彤在第四集因音準與感染力發揮失常，僅獲得 8/25盞綠燈，成為該屆第二位被淘汰的學員。不過李茵彤比賽後加入TVB並簽下經理人合約，先後被安排擔任節目主持，例如晚間音樂節目《Music Break》，亦曾客串劇集《愛·回家之開心速遞》、《臥底嬌娃》和《香港探秘地圖》等。李茵彤在2024年，與4位《聲夢傳奇2》參賽者彭家賢、侯雋熙、陳昊廷和江廷慧合成組合「Plan V」，網上發佈不同流行曲的「A cappella」翻唱片段引起迴響。到了2026年，李茵彤與森美及Eric Kwok主持音樂遊戲節目《唱錢》，擔任音樂小助手備受好評。

李茵彤《唱錢》表現自然流暢

節目《唱錢》出街後，李茵彤獲網民讚表現自然流暢、親民開朗，她曾表示相當開心，不過最初因節奏太快而有少少「插唔到嘴」，幸好得到森美及Eric Kwok兩位前輩照顧，給予眼神暗示，讓她有發揮空間，令她學懂如何自然地帶動節目節奏。李茵彤又曾稱每一個意見都讓她感覺「畀多咗個attention我」，也是對她現時演藝路上的一種肯定，感恩暫時未收到太傷人或刻薄的攻擊。今次李茵彤在《三代同糖》擔大旗，有網民說：「李茵彤做唱錢個主持人。」、「DESTA 彈起啦。」但亦有人說：「好似星期一至日都見到同一班人咁。」、「比下機會其他人啦！」、「平時睇唱歌綜藝又係呢班人，現在連電視劇又係睇呢班人。」、「呢個組合未睇都覺得嘈，唔爭在叫埋戴祖儀同馮盈盈加入，晚晚嘈到拆天。」、「都話繼續愛回家㗎啦。」

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