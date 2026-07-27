毛舜筠談舊愛張國榮揭分手原因：佢好鍾意我 哥哥曾感嘆走入婚姻或可改變一生

影后毛舜筠近日為宣傳8月28日起公演共44場舞台劇《大死撐日》，接受資深傳媒人金成的YouTube頻道《叔叔的愛》訪問，分享當年與張國榮（哥哥、Leslie）分手的原因。毛舜筠憶述，她與張國榮的緣份始於麗的電視的單元劇，當時電視台為營造螢幕情侶效果，安排二人培養感情。然而，張國榮是真心投入，不僅主動拖手，更認真地提出結婚的想法，甚至帶她見家人，讓她感受到這份感情的真誠。

毛舜筠年少時不覺張國榮是靚仔

毛舜筠在訪問中分享，當年自己很多男士追求，並不覺得張國榮好靚仔，直至多年後回看二人的合照，才驚覺舊愛是一名靚仔。毛舜筠表示：「我當時唔覺，其實我真係唔識得分。我唔識得睇。因為當時我自己都有好多人追。哦，咁樣好靚仔咩？即係我識得嘅男仔中，都有好多好靚仔。但咁樣係咪很靚仔？其實我冇呢個諗法喺裏面。」

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毛舜筠被張國榮求婚嚇怕

對於這段感情最終未能開花結果，毛舜筠在訪問中坦言，關鍵在於當時的自己年紀太小，面對張國榮的認真和熱烈求婚，讓她感到不知所措。她直言：「呢個（拍拖）過程裡面，佢係好鍾意我嘅。我只知道佢好鍾意我。然後鍾意到有一日，佢會同我講『我哋會唔會有一日結婚？』佢好認真……但當時我年紀太細，我好驚，我唔知道可以做啲咩。」這份壓力讓她想逃避。她解釋，如果當時張國榮沒有那麼急進，兩人的關係或許能走得更遠。

張國榮曾感嘆結婚或可改變他一生

其實毛舜筠與張國榮的戀情只維持很短時間，二人分手後，毛舜筠經歷了第一段婚姻。毛舜筠與張國榮多年後重聚，再成為好朋友，私下更是「麻雀腳」。早年二人為有線電視拍節目，在鏡頭前分享這段青澀的戀情，張國榮在節目中亦笑言，當年是自己太過急進的求婚「嚇走」了毛舜筠。毛舜筠直言自己不懂珍惜，而張國榮回憶起細節，語帶感慨地對毛舜筠說出了一句令無數粉絲動容的說話：「（如果有結婚）可能你已經改變咗我一生。」毛舜筠與張國榮的關係由最初的螢幕情侶，經歷了求婚與分手，最終沉澱為摯友，即使如今二人天人永隔，但他們已成為娛樂圈中一段永恆的知己佳話。

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毛舜筠視兩名女兒為人生最大成就

經歷過幾段感情後，毛舜筠最終與現任老公區丁平共諧連理，組織家庭並育有兩名女兒。她在訪問中坦承，與老公在婚姻中難免有掙扎和想放棄的時刻，但這段關係不能夠放手，她感性地表示：「當然我覺得我最好彩嘅係，唔只係得我哋兩個人，仲有我兩個女。我兩個女對我嚟講，係我最大嘅成就。」對她而言，與女兒之間的愛是人生中最寶貴和享受的事情，沒有任何東西可以比得上。

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