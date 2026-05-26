大死撐日丨毛舜筠首演舞台劇苦等多年終圓夢 自爆兩度因懷孕錯失機會：林日曦為我改劇本

林日曦作品舞台劇《大死撐日》將於8月28日起在香港演藝學院歌劇院上演37場，主演的林日曦聯同毛舜筠（毛姐）和楊偉倫（阿卵）今日出席記者會。首次演出舞台劇的毛姐，笑指當年有兩次機會演出舞台劇，但兩次因懷有身孕而未能參演，又指今次以為林日曦做功課了解她的背景，原來劇本並非為她度身訂造，最後對方為她而改動劇本。對於演出37場，問她可有信心？她笑說：「盡量啦！」

林日曦大讚毛舜筠「花旦真係花旦」

自編、自導、自演的林日曦，解釋劇本在5年前創作，所以有點落伍未夠好，但毛姐從小聽粵曲有根基，並笑謂：「花旦真係花旦！」。

楊偉倫與毛姐曾演母子今次似父女

在旁的楊偉倫指擁有演出舞台劇經驗豐富，但每次上台也戰戰兢兢，反而粵曲方面毋需戰戰兢兢，因為預計唔得，而過往跟毛姐曾演過母子，林日曦笑指兩人在劇中似父女關係，但楊偉倫笑言也是有血緣關係。林日曦又讚毛姐似花旦，但自己着起龍袍唔似太子，楊偉倫則似淫賊。談到可會再加場，他表示如爆滿，還可以加場。

林日曦呼籲觀眾帶常識入場

另外，提到由阮小儀、楊樂文（Lokman）及梁仲恆等主演的舞台劇《關於那隻龜回魂的故事》日前公演中，場內發生流血襲擊案。而《大死撐日》的社交網，公布如有違反任何規則或觀劇常識，主辦單位或場地有權要求相關人士立即離場。林日曦表示以往舉辦舞台劇，以及楊樂文演出舞台劇也出現狀況，希望觀眾帶有常識入場，若然有這些情況出現會邀請離場，因為其他觀眾利益為大前提。