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毛舜筠晒家庭照為老公區丁平慶父親節 女婿Andrew罕現身成焦點 結婚2年定居美國

影視圈
更新時間：10:00 2026-06-22 HKT
發佈時間：10:00 2026-06-22 HKT

影后毛舜筠昨日（21日）在社交平台發文，為老公區丁平慶祝父親節，她分享了一張家庭合照引起網民關注。照片中，毛舜筠與美術指導老公區丁平，以及兩名女兒區令山和區亦山一同出鏡。最為矚目的，是相中大女區令山身旁的年輕男子，正是她於2024年在美國結婚的丈夫Andrew。Andrew於美國成長，生活相當低調，自2024年婚禮被曝光外貌後，已久未露面，這次在毛舜筠的公開家庭照中現身，自然成為焦點。

毛舜筠大女區令山婚後定居美國

毛舜筠的大女區令山近年已移居美國，並於2024年與丈夫Andrew在當地完成婚禮，婚後兩人定居美國。區令山早年畢業於加拿大英屬哥倫比亞大學（University of British Columbia），修讀教育相關課程。毛舜筠過去曾透露，區令山對教育工作有興趣，並曾表示想成為一名老師。

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毛舜筠細女區亦山任物理治療師

除了大女區令山，毛舜筠的細女區亦山同樣學業有成。區亦山畢業於英國伯明翰大學（University of Birmingham），完成學業後投身醫療行業。據悉，區亦山目前是一名專業的物理治療師。毛舜筠的兩名女兒皆已完成海外升學，並各自擁有自己的專業發展。

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