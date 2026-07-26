Jackson王嘉爾港隊劍手舊照曝光 出任國際劍擊總會首位全球大使 爸爸都係劍擊高手

王嘉爾（Jackson Wang）現已成為全球知名的音樂巨星，而在他到韓國K-Pop界發展之前，他其實是一名香港佩劍代表隊精英。國際劍擊總會（FIE）近日宣布，正式委任王嘉爾擔任該組織史上首位全球大使。王嘉爾將以這個全新身份，融合其在頂尖體育、流行音樂與時尚界的巨大影響力，肩負起在2028年洛杉磯奧運會前，向全球新一代年輕人推廣劍擊運動的重任。這次歷史性的合作，不僅是王嘉爾個人的榮耀，更是劍擊運動邁向新世代的重要里程碑。

王嘉爾父親也曾是劍擊選手

從運動員到音樂巨星，王嘉爾的奮鬥故事一直為人津津樂道。從他多張運動員時期的青澀舊照可見，年少的王嘉爾穿著印有香港區旗的運動服，掛著閃亮的金牌，無論是站在頒獎台上，還是與父親、前國家隊佩劍主教練的爸爸王銳基合照，臉上都流露出純粹的喜悅與自信，印證了他曾為香港劍擊寫下輝煌一頁。如今，這位在社交平台上擁用過億粉絲的巨星，選擇不忘初心，回到夢想的起點，與國際劍擊總會攜手，這份「飲水思源」的情懷，無疑是一個感動人心的圓滿時刻。

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2026年國際劍擊總會世界劍擊錦標賽在香港舉行

對於這次任命，王嘉爾表示：「雖然我最終選擇了追求音樂事業，但劍擊一直流淌在我的血液中。我想向各地的年輕人證明，勇敢追求夢想是沒問題的，無論你選擇拿起的是一把佩劍還是一支咪高峰！」適逢2026年國際劍擊總會世界劍擊錦標賽首度在香港舉行，王嘉爾已正式與總會代理主席簽約，以全球大使身份投入工作。他將用自身的影響力，激勵所有在「通往2028洛杉磯奧運之路」上的運動員，為劍擊運動注入前所未有的青春活力。

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