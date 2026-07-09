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王嘉爾獲頒「傑出領袖獎」分享幕後領袖心得 感激評審認可 給予更大動力

影視圈
更新時間：23:31 2026-07-09 HKT
發佈時間：23:31 2026-07-09 HKT

星島新聞集團今晚（9日）向國際級歌手王嘉爾（Jackson Wang）頒發「傑出領袖」獎項，表揚他在文化及演藝界的影響力。雖然Jackson因海外行程未能親身到場領獎，但他特別拍片致謝，感謝行政長官李家超及星島集團主席蔡加讚的嘉許，並首度分享擔當幕後領袖的實戰心得，坦言事事親力親為；同時，Jackson亦預告2026年下半年工作大計，包括籌備新專輯、內地巡演及TEAM WANG design新動作，更透露計劃回港與粉絲見面。

Jackson發表得獎感言

Jackson獲星島新聞集團頒發「傑出領袖」獎項，他發表得獎感言表示：「多謝行政長官李家超先生頒呢個獎俾我，亦都多謝星島新聞集團蔡加讚主席。作為一個藝人同創作者，能夠喺文化同演藝界被視為一個有創新、有熱誠、有遠見，同有影響力嘅人，我覺得好感恩好榮幸，多謝評審嘅認可。呢份肯定對我嚟講好有意義，同時亦都俾到我非常大嘅動力，繼續做好自己鍾意嘅事，我會繼續努力，希望大家期待，thank you。」

視為鼓勵與力量

Jackson坦言得知獲獎的第一反應：「覺得好榮幸，亦都好感激。多謝李家超先生、蔡主席，仲有一直支持同關注我嘅朋友。」對於曾拿下無數獎項，今次獲得「傑出領袖獎」，他感恩表示：「我覺得呢個獎係一種鼓勵，俾我更多力量繼續向前。雖然因為行程未能親身到場領獎，但可以得到呢份認可，我真係好感恩。」

親力親為帶領團隊

Jackson長期忙於幕前工作，作為「TEAM WANG」創意總監的他，亦透露了擔任幕後領袖角色、帶領團隊前行的實況。Jackson表示在很多執行細節上都親力親為：「其實幕後團隊人唔算多，基本上好多事情都要親力親為。我自己都要寫PPT、跟製作、睇細節，跟唔同團隊合作，從零開始慢慢建立。不過我好享受呢個過程，做得越多反而越有滿足感，因為可以掌控自己嘅節奏。」

計劃回港見粉絲

提到2026年下半年的工作大計，Jackson興奮透露：「依家主要係打磨緊下一張專輯，亦都準備緊MV拍攝同埋專輯宣傳。另外，內地巡演亦都籌備當中，TEAM WANG design 都好快會有新動作公布。」最後，被問到何時會回港與大家見面 ，Jackson預告：「其實我依家都好想返嚟，好快會有計劃！」現年32歲的王嘉爾（Jackson Wang）在香港出生，出身體育世家，曾為劍擊港隊摘下亞洲青少年擊劍錦標賽金牌，2011年為了音樂夢毅然放棄奧運及史丹福大學取錄機會，隻身前往韓國成為娛樂公司JYP的練習生， 2014年於韓國以GOT7成員出道。個人發展後屢破華人紀錄，專輯《MAGIC MAN》系列連續兩張打入Billboard 200 Top 15、三度登上美國 Coachella 音樂節舞台、世界巡唱足迹橫跨亞洲、歐美與南美。他同時是潮流品牌TEAM WANG design創辦人及創意總監，亦成為無數頂級國際品牌的代言人，手握Cartier、Hennessy、Nike等全球代言，Instagram追蹤人數逾3,240萬，全球社交媒體追蹤破億，先後入選福布斯亞洲及中國30歲以下精英榜，是當代最具國際影響力的華人全能領袖之一。

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