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Jennie遭爆「熱戀內娛頂流男星」 網猜張凌赫王一博連王嘉爾都有份

影視圈
更新時間：13:46 2026-05-29 HKT
發佈時間：13:46 2026-05-29 HKT

韓國女團BLACKPINK成員Jennie曾與BIGBANG隊長G-Dragon、BTS成員V金泰亨、EXO成員Kai傳過緋聞。近日一位內地經理人李登科在直播中明言Jennie還曾跟一位「內娛頂流」男星拍過拖，網民即猜測該男星是誰，當中包括《逐玉》張凌赫、韓團GOT7香港成員王嘉爾等。

李登科閃閃縮縮

李登科曾任製片人和古力娜札、章若楠等演員的經理人，最近他在直播中爆料Jennie的緋聞，「Jennie拿下了我們內娛的一個頂流。之前Jennie是不是傳過好多緋聞？Jennie之前爆料的都是頂級的，甚麼權志龍（GD）、金泰亨（V），還有好多韓娛的頂流傳緋聞，內娛圈好多人說Jennie拿下了我們內娛的一個頂流，當時我們整個圈裡大家都震驚了。」
當他被進一步追問男方究竟是「90後」還是「95後」的男星時，態度則顯得閃縮，並以「我這個說不了的呀」、「反正我不知道」等來推搪。

Jennie登熱搜冠軍

消息一出，關鍵字「Jennie和內娛頂流談過戀愛」今日上午登上熱搜冠軍。網民開始猜測男星是誰，有人估︰「張凌赫嗎」、「是蔡徐坤嗎」、「若有，只能是王嘉爾」、「王一博嗎？畢竟他懂韓語好交流」等，亦有網民質疑稱「Jennie真的是一個很好的流量密碼」，只要提到Jennie就會登上熱搜，認為李登科說的都是無中生有。

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