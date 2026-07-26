前TVB小花杜穎珊3層獨立屋愛巢曝光 巨型客廳極度寬敞舒適 睡房設落地玻璃採光甚佳

29歲前TVB小花杜穎珊憑J2節目《#後生仔傾吓偈》而為人熟悉，自前年離巢後專注發展其瑜伽事業，並在去年9月答應了總廚男友Anthony Cheung的求婚，正式升格為人妻。近日新婚燕爾的她，在社交平台上分享「Wedding Vlog」，大方分享與老公的三層獨立屋愛巢，客廳極度寬敞甚具空間感，她更展示睡房內的特大睡床，落地玻璃窗採光度極佳，引起網民熱議。

杜穎珊三層獨立屋客廳極度寬敞

從杜穎珊發布的影片可見，這座三層高的獨立屋內部裝修走簡約日系原木風格，格調高雅。底層的客廳空間感十足，設計以大地色系為主，設有簡約的木紋電視背景牆，並在牆身暗藏暖色燈，營造出溫馨舒適的氛圍。由於客廳暫時未擺放梳化等大型傢俬，顯得格外闊落，擁有超強瑜伽底子的杜穎珊，更在客廳中央的白地氈上，輕鬆表演分腿倒立，大晒驚人的核心力量，完美利用了偌大的空間。屋內設有通往上層的樓梯，從影片中可見，樓上則是睡房等私人空間，杜穎珊亦分享了她為新房添置床褥的過程，可見她對新居的每個細節都一絲不苟，用心打造舒適的二人世界。

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杜穎珊斥資50萬開設瑜伽中心

杜穎珊與丈夫Anthony可謂郎才女貌，兩人均在各自的領域有所成就。其夫Anthony近年榮升老闆，開設了意大利餐廳並擔任行政總廚。而杜穎珊的背景同樣亮眼，她6歲起學習體操，曾是香港體操總會藝術體操精英隊的成員。退隊後轉學瑜伽，14歲起已參加不少國際賽事，更曾三度代表香港出賽，並在16歲時於新加坡國際瑜伽比賽中勇奪四面金牌。杜穎珊加入TVB後，她除了主持工作，亦積極將興趣發展為事業，斥資50萬與友人開設瑜伽中心。前年她宣布離巢，並透露曾患上暴食症，為了身心健康而決定減少幕前演出，將重心轉移到瑜伽事業上，網民紛紛羨慕她如今事業愛情兩得意。

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