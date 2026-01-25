Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

前TVB火辣小花預支蜜月？冰島追極光解放極品S曲線 穿桃紅比堅尼尺度大開盡晒最強Body

影視圈
更新時間：20:30 2026-01-25 HKT
發佈時間：20:30 2026-01-25 HKT

前TVB小花、現為瑜伽導師的杜穎珊，去年宣布與圈外男友訂婚，即將成為人妻。今日（25日），她在IG分享了一組在冰島旅行的性感泳裝照，大派福利，疑與未婚夫預支蜜月。從照片中可見，杜穎珊身穿一套桃紅色比堅尼，在冰天雪地中浸泡溫泉，大方展示她纖細而健美的身材。最令人驚豔的是，她身後的夜空中正上演著壯麗的極光，畫面非常夢幻。

杜穎珊完美S曲線盡現

杜穎珊在帖文中興奮地寫道：「本身淨係諗住去relax，點知極光大爆發，開心！」其中一張照片更是她與未婚夫牽着手的背影合照，兩人在璀璨的極光下相依，畫面十分甜蜜浪漫，彷彿預支蜜月。杜穎珊身穿一套桃紅色比堅尼浸溫泉，長期堅持運動及瑜伽的她，身材可謂fit到爆，相中大方展示零贅肉的緊緻線條。「未婚夫視角」下完美S曲線盡現，散發出健康又性感的美態，讓網民大讚「靚人靚景」！

相關閱讀：28歲TVB前火辣小花宣布獲男友求婚成功 曾患暴食症成去年離巢關鍵

杜穎珊是體操高手

杜穎珊早於6歲已學習藝術體操，曾入選香港精英隊，在國際賽事上奪冠，運動天賦出眾。雖然畢業於城市大學環保政策學系，但她憑藉甜美外貌和好身材，在2017年加入TVB成為J2節目《#後生仔傾吓偈》主持而為人所知。然而，在幕前的壓力下，她一度患上暴食症，身心狀態大受影響。為了健康，杜穎珊決定減少幕前演出，並從瑜伽中找到療癒力量。她最終考獲瑜伽導師、潛水及獨木舟等多項專業資格，轉而開設瑜伽中心發展事業，成功轉型。如今的她，可謂事業愛情兩得意。

相關閱讀：TVB主持杜穎珊火辣泳裝雙峰現形 熱愛運動曾入選港藝術體操精英隊奪過金牌

