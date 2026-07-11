前TVB小花杜穎珊結婚雙臂掛滿金器 與老公台上激吻 麥明詩陸浩明見證《#後生仔》又嫁女

節目《#後生仔傾吓偈》的前TVB女星杜穎珊（Sandy）去年獲男友求婚，昨日（10日）正式成為人妻，與圈人老公Anthony在灣仔的五星級酒店舉行婚禮，正式榮升人妻。一眾曾在《#後生仔》中合作的夥伴拉隊到賀，場面星光熠熠，更曝光杜穎珊「重金」行頭。

杜穎珊註冊連環咀嘴

從現場流出的照片及影片可見，杜穎珊的婚禮分為證婚儀式及晚宴兩部分。杜穎珊穿上一字肩的純白色婚紗，在飽覽戶外園林景色的場地進行結婚儀式，佈置以簡潔優雅的粉色及白色鮮花為主，一對新人在花海包圍下簽字，之後更多度錫錫，幸福滿瀉。

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在婚宴上，一對新人在賓客的歡呼聲中進場，杜穎珊穿上Deep V設計的露肩婚紗，繞實老公接受祝福，二人在台上深情擁吻，甜蜜指數爆燈。杜穎珊之後換上另一套閃亮的香檳金色晚裝，佩戴份量十足的金器，杜穎珊頸上戴有金頸鏈外，手指見到有巨型金戒指，而最矚目是其一雙手臂掛滿至少六對龍鳳鈪，金光閃閃。

《#後生仔傾吓偈》拉隊到賀

杜穎珊邀請不少圈中人出席，除黃美棋外，作為《#後生仔傾吓偈》大家庭的一份子，一班昔日的戰友拉隊到賀，主持陸浩明（6號）與十優港姐麥明詩（Louisa）現身外，還有陳欣茵、孔德賢、劉頌鵬、牛婷婷等，眾人在IG的限時動態出PO，晒出與一對新人的合照，分享喜悅。陸浩明更感性發文：「恭喜恭喜，當日嘅小妹妹今日大個女出嫁啦！好似睇住個妹結婚一樣，祝Sandy & Anthony 幸福甜蜜！新婚快樂！#後生仔又嫁女」。

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