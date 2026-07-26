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劉佩玥爆圈內流傳「防狼名單」 點評三位男藝人操守 揭女同事疑被「抽水」嬲爆

影視圈
更新時間：19:30 2026-07-26 HKT
發佈時間：19:30 2026-07-26 HKT

無綫電視（TVB）劇集《非份之罪》即將進入結局篇，最後一個單元「恐怖情人」的演員劉佩玥與阮浩棕等日前出席宣傳活動。劉佩玥與阮浩棕在劇中飾演前夫妻，預告有大量激情親熱戲。劉佩玥接受傳媒訪問時更分享拍親熱戲的經驗，並證實圈中的確有流傳著一份「重點提防男藝人黑名單」。

劉佩玥爆女同事被「抽水」

劉佩玥透露曾有身邊的女性同事及朋友向她訴苦，指在溝通不足的情況下，遭遇到令她們極度不適的「抽水」行為。向來富有正義感的劉佩玥對此表示極度憤怒，更公開呼籲所有女演員無論資歷深淺，一旦在拍攝親熱戲時感到不舒服，必須立刻發聲並勇於拒絕，保護自己之餘也是在保護對方。

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劉佩玥點名讚三位男星夠紳士

雖然演藝圈存在需要提防的「危險人物」，但劉佩玥強調自己非常幸運，過往合作過的男藝人如黃宗澤、馬國明及陳展鵬等人，全都是極具紳士風度的專業演員。她透露，這些男藝人在拍攝任何親熱戲份之前，均會主動且清晰地向她交代動作細節與拍攝流程，給予女演員極大的尊重，令她在整個拍攝過程中感到十分安心與舒服。劉佩玥藉此表示，事前充足的溝通是避免誤會與不必要接觸的關鍵，業界應共同維持專業的拍攝態度。

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