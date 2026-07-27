徐榮晒三代同堂照！凍齡外父罕曝光似「健碩版賈思樂」  靚仔兒子緊攬壽星外婆好孝順

現年51歲的實力派演員徐榮，在TVB劇集《非份之罪》的第三單元「一億殺機」中，飾演智障老公張宏智，其精湛演技備受觀眾讚賞。劇中，他的家庭因妻子梁悅萍（陳煒 飾）殺害「聰B」張紹聰（施焯日 飾）而毀於一旦，遭遇悲慘。然而，戲外的徐榮卻擁有一個溫馨美滿的大家庭，與劇中角色形成強烈對比。

徐榮外母慶生極精神

最近，徐榮與太太及一對子女，一同為外母慶祝生日，並在社交平台分享了多張溫馨合照，他一對極為精神的外父外母也罕有地一同曝光。從照片可見，一家人齊聚餐廳，為「壽星女」外母賀壽。外母雖然已屆一定年紀，但精神飽滿，容光煥發，在後輩的簇擁下笑得「見牙唔見眼」，手捧著精緻的生日蛋糕，臉上流露出滿意的幸福笑容，顯然對家人們的安排感到非常窩心。其中一張照片中，孫仔徐朗更從後方親密地攬實外婆，祖孫情深，足見徐榮教導有方，兒子非常孝順。

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徐榮外父撞樣賈思樂

同樣罕見露面的徐榮外父亦是焦點之一。即將73歲的外父雖然比女婿徐榮年長超過二十載，但外表上完全看不出年齡差距。他身形健碩，腰板挺直，臉上掛著和藹可親的笑容。更令人驚訝的是，他臉上沒有明顯的歲月痕跡，顯得相當年輕，笑起來的神態更有幾分「撞樣」藝人賈思樂，狀態極佳。

徐榮投資過百萬搞火鍋店

入行28年的徐榮，演藝事業由閒角做起，憑著努力不懈，今天已是備受肯定的實力派演員。他深知單靠拍劇收入不穩定，早年曾投資補習社，惜蝕六位數離場，近年再斥資過百萬與友人合營火鍋店，積極為家庭開拓財源。

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徐榮兒子徐朗做足球員

在家庭方面，徐榮是圈中公認的「廿四孝好爸爸」和好丈夫。他為家庭過著極為節儉的生活，但對子女的栽培卻從不吝嗇，更將所有收入和積蓄全數交由太太管理。其子徐朗熱愛足球，2020年獲安排遠赴英國的私立寄宿學校升學，每年學費高達四十萬港元，2024年學成歸來後，已正式加盟港超聯球隊，成為職業足球員。

徐榮女兒接受K-pop培訓

徐心怡（包包）在一個半月大時，已因參演《愛‧回家》飾演徐榮的孫女而成為家喻戶曉的「星B」，其後廣告邀約不斷。為讓女兒有更好的學習環境，徐榮安排她入讀挪威國際學校，並因應其跳舞天分，讓她到韓國頂級偶像學院的香港分校接受正統K-pop培訓。徐榮曾坦言，為栽培一對子女，已花費超過500萬港元在學費及興趣培養上。