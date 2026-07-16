非份之罪｜陳煒幫徐榮沖洗「敏感部位」NG片曝光表現尷尬 盧宛茵教篤下半身引全場爆笑

TVB熱播劇集《非份之罪》第三單元「一億殺機」昨晚（16日）迎來結局，劇情不斷反轉引發網民熱烈討論。劇中殺死「聰B」張紹聰（施焯日 飾）的真兇終於揭曉，幕後黑手竟是其親母梁悅萍（陳煒 飾）！陳煒在劇中為還清家族債務而嫁入張家，對智障老公張宏智（徐榮 飾）沒有真愛，最終為錢狠下殺手，被網民封「奸角天花板」，更被力推為今屆視后大熱。除了引人追看的劇情，日前一幕梁悅萍被奶奶鄧淑嫻（盧宛茵 飾）強硬要求伸手為老公洗澡及清潔重要部位的戲份，亦引起網民討論。官方最新釋出這場戲的幕後花絮NG片段，揭露鏡頭後竟然變成了爆笑喜劇場面！

盧宛茵「神指導」嚇窒徐榮

全段NG片段的最高潮，莫過於陳煒準備伸手為浴缸中的徐榮清潔的瞬間。在正式拍攝前，飾演奶奶的盧宛茵親自落場進行「神指導」，她捉住陳煒的手在滿是泡泡的浴缸中尋找「正確位置」，更搞笑地指著徐榮的下半身說：「你畀個位佢（按壓）！」這個突如其來的舉動，令一直浸在水中的徐榮做出驚訝表情，連聲表示：「呢度OK喇，呢度OK喇！呢度……呢度……呢度OK喇！」陳煒在旁也露出尷尬表情，隨即轉移話題，指徐榮太大動作將遮掩身體的泡泡都推走。徐榮除了要應付這無比尷尬的場面，更在浴缸中無奈笑指水溫太熱，以「阿智腔」表達水太熱：「好似熱過頭先喎……」令拿着花灑的陳煒也大笑。

今晚（16日）《東張西望》播出陳煒的訪問片段，陳煒分享與李家鼎及徐榮拍親熱場面的幕後故事，她透露與鼎爺的床上戲事前經過多次試位，更稱一度忘記曾跟徐榮拍親熱場面，反而最令她深刻的是為徐榮沖涼，陳煒說：「最開心係有場戲幫佢沖涼，跟住要伸隻手落去摸徐榮嘅重要部位，避得好緊要，你知唔知呀……好難摸唔到㗎嘛！哈哈……」

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陳煒剖白角色貪念 徐榮盼下次演正常情侶

除了爆笑的NG過程，片段中亦收錄了演員們的幕後訪談。陳煒親自剖白角色心聲，指出《非份之罪》中每個角色都有屬於自己的慾望與罪惡，而她所飾演的梁悅萍，其最大的弱點就是「貪錢」，亦是為了還清債務才會屈就自己。

至於在劇中挑戰智障角色的徐榮則表示，這次與陳煒的合作形式非常特別及難忘。他更笑言，希望將來有機會能與陳煒以「正常情侶」的身份再度合作，不用再經歷這種奇特的夫妻關係。

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