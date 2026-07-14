非份之罪｜陳煒Deep V睡衣豐滿上圍任睇唔嬲 泡泡浸浴零死角白滑肌膚極級誘惑

由王心慰（Amy姐）監製的TVB另類寫實劇集《非份之罪》第三個單元「一億殺機」轉入直路掀起連番高潮，陳煒繼被「老爺」李家鼎「霸王硬上弓」的破格床戲，搞到李家鼎「心跳手震要食鎮靜劑先掂」後，昨晚（13日）播出的一集，都由陳煒一手包辦！

陳煒性感Deep V白色吊帶睡衣上陣

陳煒為阻止盧宛茵埋徐榮身，不惜以性感Deep V白色吊帶睡衣配同色透視外套上陣、「厲眼」寸爆盧宛茵：「你平時咪話我照顧得佢唔好嘅，我而家出心出力照顧緊佢呀！」成功將盧宛茵「兇」走。另一幕，歎住紅酒浸浴的陳煒，一邊回憶自己如何欺騙徐榮，一邊自我陶醉，風騷「搔首弄姿」兼「大腳趷起」，掀起不少網民對其陳年廣告集體回憶，紛紛笑指煒哥是「真‧沐浴巨星」。

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陳煒謙稱沒有甚麼逆齡心得

對於網民大讚保養得宜，陳煒受訪時謙稱沒有甚麼逆齡心得，但認為最重要開心：「拍戲係自己鍾意嘅嘢，個人開心就自然會後生啲。」更笑言其實自己對兩場性感場口有隱憂：「最驚自己肥，因為拍嗰陣係冬天，食得比較多嘢，希望出到嚟效果唔好太肥。」談到引爆熱話的性感睡衣，陳煒透露是服裝部同事安排，並笑言已是相對保守的一套：「我記得有兩、三套畀我揀，咁我同導演商量完就揀咗呢套，已經算係保守喇！」陳煒感激道具部手足花半小時打造「夢幻沐浴泡泡」：「因為嗰時冬天、真係好凍，佢哋有幫我整熱水，等我唔使咁凍，同埋嗰啲沖涼泡泡，啲道具手足打咗成半個鐘，先有咁綿密嘅泡去幫手遮住我，所以真係好多謝工作人員。」陳煒在短短一集之間，先後展現了扮慘、惡毒、溫柔、機心、氹人、「戲中戲式委屈」等多重情緒，有網民直指昨晚一集是「煒哥演技大賞」之餘，並對煒哥的「逆齡」狀態感嘆不已：「真係好Keep到」、「皮膚狀態好好」、「美魔女人妻」、「真係零死角」、「話30歲都有人信」。

「一億殺機」亦滲入了大量人性與溫情

不過「一億殺機」亦滲入了大量人性與溫情。昨晚（13日）一集，盧宛茵縱然知道「聰B」施焯日是老公出軌血脈後嬲晒成村人，但其實內心對施焯日不無懷念及愧疚，除為施焯日爭取海葬，更獨自到塔東島懷緬昔日與施焯日的歡樂時光，場口感人。另一幕同樣動人的，是家姐「帶弟」林秀怡不顧一切趕入塔東島救嫲嫲盧宛茵一幕！眼見嫲嫲扭親，在家中完全被無視、兼性格表面冷淡的林秀怡，竟二話不說孭著嫲嫲盧宛茵前往碼頭，席間盧宛茵雖然無句好說話，但重感情的林秀怡仍完全「罵不還口」將嫲嫲孭向目的地。林秀怡事後笑言自己「本身大力」：「咁Madam都唔係好重。當日最擔心係有一段路係泥石嘅、少少落斜，咁我著住高踭鞋孭住Madam其實最最最最怕真係整親佢，好驚！我一路行一路同自己講：『你得㗎，唔好跌，一跌就大件事嫁喇』。當日拍完著高踭鞋落斜路戲，就去番平路拍除鞋嗰段，嗰度就穩陣好多。」林秀怡續指當日是凌晨4、5點的通告，故自己亦有因擔心體力不支而感到更緊張，幸獲Madam關心令她充滿力量：「Madam好好，佢好關心我，又怕我攰、又怕我隻腳會刮損。」

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悅萍錄口供時宏智突然心臟病發作

今晚（14日）播出的一集，紹聰生前立了信託基金，悅萍可合法繼承大屋業權，惟條件是要待淑嫻與宏智離世後才可全權擁有。淑嫻認定是悅萍殺害紹聰，還想將罪名嫁禍，甚不服氣。帶弟亦開始認同淑嫻所想，於是聯手調查悅萍，另邊廂，警方亦開始將調查方向移往悅萍。淑嫻憑蛛絲馬跡找到悅萍住處，欲帶走宏智，怎料悅萍說出一個現況，令宏智決定留下陪伴悅萍。警方查到越來越多罪證，帶悅萍及宏智返警署協助調查，悅萍錄口供時，宏智突然心臟病發作。