徐榮細女「包包」小學畢業！萌爆BB變身甜美氣質少女身形高䠷 舞技超群獲讚最強星二代

TVB男星徐榮與太太Kathy（陳念慈）結婚20年，育有大仔徐朗（Karson）和細女徐心怡（包包），多年來徐榮悉心栽培一對子女成才，大仔徐朗曾到英國入讀足球學校，現已為港超大埔的職業足球員，女兒徐心怡小時候曾客串處境劇《愛．回家》飾演「馬家好」，越大越標緻的徐心怡自幼熱愛唱歌跳舞，成功考入以收生嚴格著稱、有星二代「演藝搖籃」之稱的YS韓國偶像學院，贏得不少獎項。

徐榮細女徐心怡小學畢業

不經不覺，徐心怡已經小學畢業，徐榮日前貼上與太太出席女兒畢業禮的相片並說：「包姐，小學畢業了，眨吓眼又去人生另一階段，繼續加油，探索人生，屋企三個最強後盾，永遠支持您。」踏入青春期的徐心怡長高了不少，外貌亦有萌爆的「馬家好」BB蛻變成一位甜美、活潑且多才多藝的少女，舉手投足都漸顯少女味，深得網民喜愛。

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徐榮積極開拓財路吸金

入行28年的徐榮先後拍過不少劇集，從最初沒有對白的死屍、村民等閒角做起，憑「將配角當主角演」嘅態度，一步步成為深受觀眾喜愛的實力派演，但始終演藝圈生態轉變，單靠拍劇收入不穩定，所以徐榮一直積極開拓財源，早年曾經營補習社，但因疫情慘蝕六位數離場，近年決定東山再起，投資超過百萬元與友人在紅磡合資開辦「聲滾樂」火鍋店。徐榮為了家庭過著極其節儉的生活，他將所有收入和積蓄，全數交由太太管理，用作家庭開支、營運火鍋生意及其他投資，對兒女的栽培從不手軟，兒子徐朗自小對足球有興趣和天分，徐榮在兒子五歲時，送他加入傑志青訓，十歲後加入港隊，2020年遠赴英國於私立寄宿中學Bede's Senior School留學，每年學費高達四十萬港元，在2024年學成後正式加盟港超聯當上職業球員，徐朗的暴風式身高成為焦點。徐朗曾感激爸爸支持他做喜歡的事：「我知道好多父母都唔支持仔女踢波，只係想佢哋專注學業，但係我爸爸好支持我，多謝佢送我去外國踢波。」徐榮亦曾說：「我重視佢喺過程中有冇努力，而非取決於成績。就算佢最後唔可以靠踢波賺取豐厚收入，但最少曾努力奮鬥過。」

徐榮着緊管教子女

徐榮女兒徐心怡只有一個半月大時，曾在《愛‧回家》飾演徐榮的孫女，徐心怡成了廣告商愛用的星B，由幾個月大到四歲拍了大量廣告，徐榮一直很着緊對子女的管教，不想他們成了眾人焦點：「我佢哋講，唔好以為自己很特別，或者可以乜嘢優待。」後來徐榮安排女兒入讀為居港的挪威人而設的挪威國際學校，該校以基督教培養學生良好品格為重，課程採用國際小學課程（The International Primary Curriculum, IPC），提倡自主學習、重創意，徐心怡自小對跳舞甚有天分，徐榮又安排她到韓國一級偶像學院YS香港分校，全面接受韓國正統K-pop培訓，徐榮曾又大讚「包包」舞技很專業：「我只可以教佢啲表情管理，佢正式跳舞都係3、4年，雖然佢係好鍾意同埋有恆心去練，但講到入行，都係等佢大個之後自己決定啦！」徐榮曾坦言為了栽培一對子女，不惜花費逾500萬港元在他們的學費及興趣培養上，堪稱「廿四孝好爸爸」。

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