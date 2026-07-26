高海寧北上拍劇躋身第二女主角 與內地頂流女星白鹿「平起平坐」 網民讚氣場強大力壓女一？

39歲的高海寧近日以一身黑色造型，配搭墨鏡亮相於佛山舉行的現代懸疑短劇《開到荼蘼》開機儀式，高海寧在劇中擔綱第二女主角「魏淑東」，劇中由內地演員白鹿及常華森主演，卻將高海寧並列為領銜主演，網民紛紛指高海寧已晉身一線女星之列，被劇組視為與白鹿「平起平坐」的地位。選角消息與開機照片流出後，隨即引發網民討論。該劇改編自亦舒同名小說，由曾執導《司藤》的導演李木戈掌舵，全劇共16集，故事背景設定在1995至1999年香港回歸前後的廣東與香港地區。內地網民普遍對此陣容持正面看法，部分留言聚焦於高海寧的「強大氣場」，並關注她歷練多年的演技，隨時在同場對戲時壓過女主角白鹿，認為兩人的合作為劇集增添了關注度。

高海寧憑《新聞女王》贏女配北上吸金

高海寧這次能夠加入內地劇集陣容，演技備受肯定，她近年將工作重心拓展至內地市場，早前參與內地演戲競技綜藝節目《無限超越班》，擴大在內地的觀眾群。其後她在TVB劇集《新聞女王》中飾演新聞主播「許詩晴」一角，隨着劇集在內地及香港播出，其話題度與知名度顯著上升，高海寧亦憑藉該角色奪得《萬千星輝頒獎典禮2023》「最佳女配角」獎項。

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內地一線女星白鹿多齣劇集火熱

在劇中擔任女主角的白鹿，近年參演過多部熱播影視作品，題材涵蓋古裝與現代，當中以《周生如故》、《長月燼明》、《臨江仙》、《唐宮奇案》及《寧安如夢》等劇集最為人熟知，屢次在內地影視平台創下極高的播放量及討論度紀錄，穩佔一線花旦席位。此外她亦是內地國民級長壽綜藝節目《奔跑吧》的常駐嘉賓，憑藉該節目進一步鞏固了其廣泛的受眾基礎。高海寧此次與在內地具備極高知名度的白鹿同場對戲，無疑是全劇的核心焦點之一。

高海寧成功躋身內地劇集主要角色

回顧高海寧的演藝生涯，她於2008年參加香港小姐競選並晉身最後五強，賽後簽約TVB正式踏入演藝圈。出道初期，她的演出多以配角為主。在過去十多年的演藝生涯中，她持續參與不同類型的劇集拍攝，累積實戰經驗，戲份亦逐步吃重，逐步從配角晉升至劇集的要角甚至女主角，近期作品有《夫妻的博弈》，高海寧目前已成功拓展內地市場，獲得不少中港粉絲支持。

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白鹿為內地一線女星爆劇多：